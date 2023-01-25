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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

غضب أوروبي.. رئيس أوكرانيا يتلقي أخبارًا مزعجة من الغرب

فولوديمير زيلينسكي
فولوديمير زيلينسكي

قال موقع “19FortyFive” الأمريكي، إن الاتحاد الأوروبي غير راضٍ عن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الذي اطاح بمسئولين فاسدين في الحكومة فقط بعد ملاحظات متكررة من بروكسل.

وأشار الموقع إلى أن "زيلينسكي ربما كان يتصرف بحسن نية، لكنه لم يتخذ إجراءً إلا بعد أن طالب الاتحاد الأوروبي بمزيد من الحسم من أوكرانيا في محاربة الفساد من أجل التأهل للعضوية في المنظمة".

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وأوضح أن رغبة الزعيم الأوكراني في حل المشاكل فقط بناء على طلب الاتحاد الأوروبي بدأت تثير غضب الرأي العام الأوروبي.

وقال: "الاستقالات هذا الأسبوع ربما تكون قد جاءت متأخرة للغاية ، لكنها حدثت في النهاية”.

الاتحاد الأوروبي أمريكا روسيا أوكرانيا

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