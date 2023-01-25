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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

شنطة بمبلغ صادم.. شريف طانيوس يثير الجدل من جديد| شاهد

شريف طانيوس
شريف طانيوس

شارك خبير التجميل شريف طانيوس، جمهوره بمجموعة من الصور الجديدة له عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام. 

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وتألق شريف طانيوس ببنطال من الجلد، ونسق معه بليزر باللون الأسود والأبيض ليضيف لمسة مختلفة لاطلالته، وأكمل ظهوره بحقيبة نسائية باللون الأسود.

وتخطى سعر حقيبة شريف طانيوس، من ماركة hermes حوالي 600 الف جنية مصري 

كما يحرص شريف طانيوس، على الظهور بشكل مختلف ومميز دائما ، وارتداء الملابس المختلفة .

كما يميل شريف طانيوس، إلى اختيار تسريحات أنيقة لشعره لتتناسب مع ظهوره.

وإليكم صور شريف طانيوس

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