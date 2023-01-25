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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

فستان جريء ولون مختلف.. مي عمر تثير الجدل بظهورها| شاهد

مي عمر
مي عمر

نشرت الفنانة مي عمر، فيديو جديد لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة انيقة. 

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وأطلت مي عمر، مرتديه فستان قصير باللون الأبيض، وتميز الفستان بتصميم مختلف ومميز، ووضعت حزام على الخصر باللون الأسود ليكشف عن جمالها ورشاقتها. 

ومن الناحية الجمالية أعتمدت مي عمر ، في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أحمر الشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال انوثتها. 

كما اختارت مي عمر، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز. 

وإليكم صور مي عمر 

https://www.instagram.com/reel/Cn12jvoIeEW/?igshid=NTdlMDg3MTY=

 

مي عمر صور مي عمر إطلالات مي عمر اخبار مي عمر

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