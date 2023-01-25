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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كندا تعلن عدم إرسال دبابات ليوبارد لأوكرانيا في الوقت الحالي

كندا
كندا

صرح رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو اليوم الأربعاء، إن حكومته ليس لديها في الوقت الراهن ما تصرح به  بشأن إمكانية تزويد أوكرانيا بدبابات ليوبارد التي بحوزة وزارة الدفاع الكندية.

وقال ترودو للصحفيين اليوم، خلال زيارة إلى هاميلتون "أونتاريو"، حيث ألقى خطاب تم نقله عبر قنوات التلفزة الوطنية.

 

وأضاف “لن أعلن اليوم "عن توريد الدبابات"، ويمكنني إبلاغكم بأننا ندرس بعناية مسألة الدعم الذي يمكن أن نقدمه لمساعدة أوكرانيا". وأضاف: أوتاوا ستواصل إمداد أوكرانيا بكل ما يمكنها تقديمه.


والجدير بالذكر أن كندا اشترت من ألمانيا 82 دبابة ليوبارد 2 في عام 2007

 

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