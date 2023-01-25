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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

البنك الأهلي يوافق على رحيل ناصر منسي مقابل ثنائي الزمالك

صدى البلد

كشف مصدر مسئول داخل نادي البنك الأهلي عن آخر تطورات رحيل ناصر منسي لنادي الزمالك في الفترة الحالية.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ صدي البلد ، أن إدارة النادي اتفقت مع مسئولي نادي الزمالك علي رحيل ناصر منسي للأبيض مقابل تجديد إعارة أسامة فيصل ومبلغ مالي وإعارة حسام أشرف أيضًا للبنك الأهلي.

وكان أسامة نبيه المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قد تسلم مهام عمله رسميا اليوم الأربعاء بعد قرار مجلس الإدارة برئاسة المستشار مرتضى منصور بتوليه القيادة الفنية للفريق خلال الفترة المقبلة.

وقاد أسامة نبيه المدير الفني الجديد للفريق التدريبات الجماعية اليوم التي أقيمت على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر النادي، ومعه جهازه المعاون المكون من،  أحمد عبد المقصود و حسين ياسر المحمدي المدربين المساعدين، وأيمن طاهر مدرب حراس المرمى، بجانب إسماعيل يوسف مدير الكرة.

ويستعد الزمالك للقاء فيوتشر يوم الأحد المقبل باستاد القاهرة الدولي في الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ورفض الجهاز الفني منح اللاعبين راحة بعد مباراة غزل المحلة التي أقيمت بالأمس.

 

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البنك الأهلي يوافق على رحيل ناصر منسي مقابل ثنائي الزمالك

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