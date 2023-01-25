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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحرير 280 محضرا متنوعا خلال حملات مفاجئة على المخابز في كفر الشيخ

حملات مكثفة في كفر
حملات مكثفة في كفر الشيخ

شهدت مدن وقرى محافظة كفر الشيخ، حملات على المخابز بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، ومتابعة اللواء ماهر كامل هاشم، السكرتير العام المساعد للمحافظة.

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قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن الحملات التي شهدتها المخابز بالمدن والقرى ،للاطمئنان على جودة رغيف الخبز والوزن من حيث الجودة والصلاحية، والتأكد من حصول المواطن عليها بسهولة، وفحص ماكينات الصرف للخبز، وتطبيق القانون بكل حسم وقوة على المخالفين، فتم ضبط العديد من مخالفات في معايير الجودة و الوزن و انعدام النظافة والاشتراطات الصحية والقانونية فيها، وأسفرت عن تحرير 280 محضراً متنوعاً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية الازمة، تجاه المخالفين، مؤكداً على استمرار الحملات التموينية على المخابز والأسواق والمحال التجارية.

وقاد اللواء ماهر كامل هاشم، السكرتير العام المساعد، الحملة التموينية بمدينتي كفر الشيخ ودسوق، رافقه خلالها المهندس حسن صفوت موافي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، واللواء علاء يوسف رئيس مركز ومدينة دسوق، والمهندس عماد حبيب وكيل وزارة التموين، خلال مرور مفاجئ على المخابز البلدية بجميع أنواعها، بمدينة ومركز  كفر الشيخ" سخا والحمراوي والمدينة الصناعية"، بالإضافة إلى مخابز مدينة دسوق وعدد من قراها، وأسفرت الحملة عن تحرير عدد من المحاضر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
 

وأشرف  اللواء هاني يوسف، رئيس مركز ومدينة الرياض، الحملة المكبرة على المخابز، وأسفرت الحملة عن تحرير عدد من المحاضر تجاه المخالفين من أصحاب المخابز.
 

وترأس جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، الحملة التموينية بالمدينة والقرى، على المخابز الواقعة بنطاق مركز بيلا، لمراجعة أوزان الخبز والاشتراطات الواجبة لتخزين ونظافة الأدوات المستخدمة،
 

وقاد اللواء حاتم محمد عطية، رئيس مركز ومدينة مطوبس، الحملة التموينية على المخابز، والتأكد من جودة رغيف الخبز المقدم للمواطنين،وقاد شريف أحمد هيكل، القائم بأعمال تيسير مركز ومدينة سيدى سالم  الحملة التموينية على المحلات والمخابز  بسيدي سالم.

وقاد عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، الحملات التموينية على المخابز البلدية بنطاق المركز والمدينة، كما أشرف وائل فرج، رئيس مدينة البرلس، على الحملات التموينية على المخابز والأسواق والمحال التجارية، وأسفرت عن تحرير عدد من  المحاضر.

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