بسبب الشبورة.. مصرع تونسي وإصابة آخر في سقوط سيارة بإحدى الترع بالدقهلية

لقي شخص تونسي الجنسية مصرعة غرقا وأصيب اخر إثر سقوط سيارة ملاكي يستقلونها علي طريق (المنصورة - أجا) بالقرب من قرية نوسا البحر التابعة لمركز أجا وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من إنتشال جثمان الغريق بعد تمكن سائق توك من إنقاذ الأخر

تلقت مدير أمن الدقهلية، اخطارا من، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة بسقوط سيارة ملاكي بترعة بالقرب من قرية نوسا البحر بطريق (المنصورة -اجا) بنطاق مركز أجا.

انتقلت قوات الشرطة و الإنقاذ النهري وسيارات الإسعاف الي مكان البلاغ وتبين تمكن سائق توك توك من انقاذ أحد الأشخاص فيما تبقي قائد السيارة.

وأكد أحد شهود العيان ان السيارة رقم "د ج ب ١١٦٥ ماركة نيسان" كاانت تسير بسرعة واختلت عجلة القيادة بيد السائق نتيجة الشبورة المائبة الكثيفة فسقط بمياه الترعة .

وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثمان الغريق ويدعي حمادي "24 عامًا تونسي الجنسية" طالب بالفرقة الرابعة بكلية الحقوق جامعة المنصورة، وتم نقل جثمانة لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي

فيما جرى نقل المصاب ويدعي "زياد" الى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم

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