لجين عمران تتألق بفستان ساحر من أحدث ظهور لها | شاهد

حرصت الإعلامية السعودية لجين عمران مشاركة متابعيها فيديو جديد، وقامت بنشره عبر حسابها الرسمي إنستجرام، وتألقت لجين عمران بإطلالة جذابة ساحرة للغاية.

تفاصيل إطلالة لجين عمران

وارتدت لجين عمران فستانا باللون الازرق والاخضر بتصميم الكب ومفتوح من الامام، وبأكمام طويلة، وقد اختارت حقيبة من الجلد بالأزرق وحذاء بنفس اللون، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

ورفعت لجين عمران خصلات شعرها إلى الاعلى بتسريحة انسيابية ناعمة، وهو ما تناسب مع إطلالتها بشكل كبير.

واختارت لجين عمران بعض اللمسات الناعمة من المكياج، حيث اختارت الكشميري الفاتح للشفاه، مع وضع الماسكرا والكحل الاسود و والأي لاينر والآي شادو بألوان جريئة لتبرز جمال عينيها.



واختارت لجين عمران إرتداء الإكسسوارات البسيطة ، وقامت بارتداء كولية وقرطين باللون الذهبي ، وهو ما أعطاها إطلالة بسيطة وناعمة .

