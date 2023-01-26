السيسي يشارك كضيف شرف رئيسي في احتفالات الهند بعيد الجمهورية

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي كضيف شرف رئيسي أمس الخميس في احتفالات الهند بعيد الجمهورية.



وبدأت مراسم الاحتفال بيوم الجمهورية الرابع والسبعين بوضع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أكاليل الزهور على "شعلة الجندي الخالد" بالنصب التذكاري، وعقب ذلك تم عزف السلام الوطني لجمهورية الهند، واستعراض حرس الشرف.



وكان الرئيس السيسي قد بدأ زيارة رسمية للهند؛ لحضور احتفالاتها الوطنية بـ "يوم الجمهورية"، حيث وجهت الدعوة له للحضور كضيف شرف رئيسي للهند في احتفالاتها.



وكان الرئيس السيسي قد أجرى مباحثات مهمة مع رئيس الوزراء الهندي ورئيسة الجمهورية تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية على مختلف الأصعدة.



وعكست دعوة الرئيس السيسي كضيف شرف رئيسي لهذا الحدث التقارب الكبير بين الدولتين، والتقدير الشديد الذي تكنه الهند لمصر قيادةً وحكومةً وشعباً، وكذلك الاهتمام العميق من الجانب الهندي بتعزيز علاقات التعاون المشترك بين البلدين الصديقين بصفتهما من أهم الدول الصاعدة، ولدورهما الحيوي في مختلف القضايا على الساحتين الإقليمية والدولية.



وتتزامن زيارة الرئيس السيسي للهند، مع مرور 75 عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر والهند.

