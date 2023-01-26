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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سجل 400 هدف.. كريم بنزيما يحقق رقما قياسيا بقميص ريال مدريد

كريم بنزيما
كريم بنزيما

يستضيف فريق ريال مدريد  نظيره أتلتيكو مدريد، اليوم الخميس، في تمام العاشرة مساءً، على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا.

ويتسلح فريق ريال مدريد بعاملي الأرض والجمهور لخطف الفوز من أتلتيكو مدريد، وحجز تذكرة التأهل إلى الدور نصف النهائي.

وقال أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، خلال المؤتمر الصحفي لمواجهة أتلتيكو مدريد: "إنها مباراة ديربي، علينا الاستعداد لها بطريقة خاصة، كلنا حماسة وسنعود إلى ملعبنا بعد غياب شهرين، نتطلع إلى لقاء جماهيرنا من جديد، ولا سيما في هذا النوع من المباريات الخاصة، مثل الديربي".

وأضاف مدرب ريال مدريد: "ألابا متاح لمواجهة أتلتيكو، لكن تشواميني لا يزال بحاجة إلى التدريب، وكذلك كارفاخال وهازارد وفاسكي".

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أرقام كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد 

الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم فريق ريال مدريد الإسباني، حقق أرقاما قياسية منذ انضمامه إلى الميرنجي فى مختلف البطولات التي شارك خلالها. 

وأصبح كريم بنزيما ثاني هدافي ريال مدريد في الليجا بالتساوي مع راؤول جونزاليس بـ 228 هدفا، كما أصبح خامس هدافي الليجا عبر التاريخ بعد ميسي ورونالدو وزارا وهوجو سانشيز.

ويعتبر كريم بنزيما أول لاعب فرنسي في التاريخ يسجل 400 هدف مع الأندية، وأكثر من ساهم بأهداف لريال مدريد في الليجا هذا الموسم بـ10 أهداف.

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ريال مدريد يواجه أتليتكو مدريد 

على الجانب الآخر، يطمح فريق أتلتيكو مدريد بقيادة مديره الفني الأرجنتيني دييجو سيميوني، إلى الثأر من ريال مدريد بالانتصار عليه، وقطع خطوة جديدة نحو حلم التتويج باللقب.

يذكر أن آخر مباراة جمعت ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، كانت في الدور الأول من مسابقة الدوري الإسباني هذا الموسم، وفاز ريال مدريد بنتيجة 2-1.

كان ريال مدريد فاز على فياريال 3-2، في الدور ثمن النهائي من مسابقة كأس ملك إسبانيا، بينما تغلب أتلتيكو مدريد على ليفانتي بهدفين دون رد.

ويتربع فريق برشلونة على صدارة قائمة الأندية الأكثر تتويجا بكأس ملك إسبانيا برصيد 31 لقبا، ويحل أتلتيك بلباو ثانيا بـ 23 لقبا، وريال مدريد ثالثا بـ 19 لقبا.

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