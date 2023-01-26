فعاليات ثقافية وفنية متنوعة في معرض القاهرة الدولي للكتاب.. اليوم

تستضيف ندوات معرض الكتاب اليوم الخميس الموافق 26 يناير فى الساعة الثالثة عصرًا بقاعة حفلات التوقيع 2 فى بلازا كل من الشعراء المجريين دانييل لفانتى بال لتوقيع ديوان: لم نعش سدى ولازار لاسلو لوفيتاي لتوقيع ديوان: أعمال سوداء، وإشتفان فوروش لتوقيع ديوان عيش وملح.

ويعقب ذلك فى الخامسة عصرا ندوة بعنوان الأدب والثقافة والتاريخ فى المجر ويشارك فيها الشعراء المجريون دانييل لفانتى بال ولازار لاسلو لوفيتاي واشتفان فوروش وآدم بارتا وأندراش فورجاتش والدكتور عبد الله عبد العاطي النجار.

ويشهد يوم غد الجمعة الموافق 27 يناير فى الخامسة مساء توقيع دانييل لفانتى بال كتابي بودابست الحي الثامن وجيران القديسة ماجدولينا فضلاً عن توقيع آدم بارتا كتاب الحرامية وذلك فى قاعة 2 بلازا 1.

ويوقع أندراش فورجاتش كتاب أمى عميلة سرية وشاندور ياصبرينى كتاب "فارجوكيرالي" فى اليوم التالى الموافق الثامن والعشرين من يناير فى قاعة 2 بلازا 1 وذلك فى الخامسة مساء.

ويتحدث دانييل لفانتى بال عن الترجمة ودعمها في أمسية خاصة في نفس المكان يوم 28 يناير 2023 فى تمام الساعة الرابعة عصرا.

يدير الندوات والأمسيات والشعراء والكتاب والإذاعيون: أحمد إسماعيل ، أسامة جاد، هشام محمود، عاطف عبدالمجيد، عبدالله عبدالعاطي النجار علما بأن كافة الندوات والحفلات ستكون مصحوبة بالترجمة الفورية كما يمكن لقاء الكتاب والشعراء بعد حفلات التوقيع أيضا أو في الصالة الرئيسية (3) جناح B11.

وتحمل هذه الدورة من معرض القاهرة الدولي للكتاب 2023، شعار "على اسم مصر.. معاً نقرأ، نفكر، نبدع"، وتعني الفعاليات الفكرية والفكرية بالتركيز على إبراز الهوية المصرية، حيث تنظم الدورة نحو 500 فاعلية متنوعة في 7 قاعات، على أن تبدأ الأنشطة ابتداءً من الخميس 26 يناير، كما تم اختيار الشاعر صلاح جاهين شخصية المعرض، والكاتب كامل كيلاني شخصية معرض كتاب الطفل.