تحذيرات من الشبورة.. فرص لسقوط الأمطار تستمر حتى منتصف الأسبوع القادم

تحذيرات من الشبورة

قدمت مذيعة موقع صدى البلد “ مريم كمال” تغطية خاصة عن أحوال الطقس اليوم والأيام المقبلة وفرص سقوط الأمطار .

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية طقسا شتويا معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى، وباردا على الوجه البحري وشمال البلاد وعلى السواحل الشمالية، ومعتدل الحرارة على جنوب الصعيد، باردا فى أول الليل، شديد البرودة فى آخره على جميع الأنحاء.

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تشهد حالة الطقس، اعتبارا من غدا، الجمعة، عودة فرص الأمطار على البلاد بمناطق متفرقة تستمر حتى منتصف الأسبوع، وسط ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة بمعظم الأنحاء.

بحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإن الطقس غدا يكون باردا في الصباح الباكر، مائلا للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، بينما يكون دافئا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وخلال ساعات الليل يكون الطقس باردا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، شديد البرودة على جنوب البلاد.

وحول الظواهر الجوية المؤثرة في حالة الطقس، يكون هناك نشاط شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية، قد تكون كثيفة أحيانا على الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.