مش بس سنانه.. شاب يستبدل شعره بسلاسل دهب في الجمجمة | شاهد

أثار مغنى راب مكسيكى يدعى "دان سور" يبلغ من العمر 25 عاما، حالة واسعة من الجدل بعد استبداله شعره بخصلات شعر من سلاسل الذهب زرعها بخطاف فى جمجمته، ويعد ما فعله المغنى المكسيكى الأول من نوعه فى العالم.

كما أثار هذا الشاب حالة كبيرة من الجدل من جديد بعد نشره لصور على حسابه على إنستجرام بالمشغولات الذهبية الذي يمتلكها، مما جعل الأمر يتحول ضده وهاجمه آلاف من الأشخاص عبر حساباته.

وقال دان سور لمتابعيه فى فيديو عبر حسابه بتطبيق "تيك توك"، والذين تجاوز عددهم 6 مليون شخص "هذا شعرى.. الشعر الذهبى، الحقيقة أننى أردت أن أفعل شيئًا مختلفًا لأننى أرى أن الجميع يصبغون شعرهم، آمل ألا يقلدنى الجميع الآن".

كما أوضح الفنان المكسيكى أن هذه السلاسل الذهبية زرعت فى جمجمته، تحت الجلد، على الرغم من أنه صعب معرفة ما إذا كان هذا حقيقيا، لكن السلاسل تبدو عالقة فى رأسه.

وبالطبع حذر الأطباء من الإجراء الذى قام به مغني الراب، فاختياره من المنظور الصحى يمكن أن يكون ضارا جدا، وذلك نظرا للعدوى التي يمكن أن ينقلها الذهب والالتهاب بالتأكيد.