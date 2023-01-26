رئيس تويوتا يتنحى عن منصبه وتعيين مدير لكزس خلفا له| تفاصيل

أجرت العلامة التجارية اليابانية "تويوتا" عدة تعديلات على هيكلها التنفيذي ومجلس إدارتها، وجاءت أبرز التعديلات بتنحي الرئيس التنفيذي أكيو تويودا عن منصبه وتوليه رئاسة مجلس الإدارة.

تولى تويودا منصب الرئيس والمدير التنفيذي لشركة تويوتا لمدة 13 عاماً، وسيخلفه في المنصب "كوجي ساتو"، والذي كان يشغل مسؤولية العلامات التجارية الفرعية للشركة، والرئيس الدولي لشركة لكزس، ورئيس شركة Gazoo Racing التابعين لتويوتا.

أكيو تويودا

علق أكيو تويودا تويوتا على القرار قائلاً "أنا صانع سيارات، وعلى مدار سنوات نجحت في تحويل تويوتا الى أكبر شركة صناعة سيارات في العالم، وأرى أن هذا هو الحد الأقصى الخاص بي، وأتمنى التوفيق للفريق الجديد بقيادة الرئيس القادم ساتو، وتحويل تويوتا الى شركة سيارات كهربائية رائدة.

من الناحية الفنية، لا تسري هذه التغييرات حتى اجتماع المساهمين في 1 أبريل 2023.

أعلنت تويوتا مؤخرًا أنها تأمل في بناء 10.6 مليون سيارة في عام 2023، على الرغم من أن الموردين أبلغوا الشركة أنهم يتوقعون أن يكون لديهم قطع غيار بحجم 10% أقل من الإنتاج المثالي.

رئيس تويوتا يتنحى عن منصبة وتعيين رئيس لكزس خلفاً له

تنوي تويوتا أن تكون محايدة للكربون في أوروبا بحلول عام 2040، ويشمل ذلك خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 100% بحلول عام 2035، الخطوات اللازمة لتحقيق ذلك جارية بالفعل، على سبيل المثال، يقوم مصنع Deeside في المملكة المتحدة بالفعل بإعادة تدوير 90% من نفاياته لتوليد الطاقة الخضراء.

مثل العديد من صانعي السيارات، تعمل تويوتا على الانتقال إلى السيارات الكهربائية، ومع ذلك، يعتقد جاك هوليس، نائب الرئيس التنفيذي للمبيعات في أمريكا الشمالية ، أن أهداف تبني السيارة الكهربائية لعام 2030 قد يكون من الصعب تحقيقها بسبب طلب المستهلكين على هذه النماذج.

تستعد تويوتا في المستقبل القريب لإطلاق جراند هايلاندر بثلاثة صفوف في 8 فبراير 2023، ويطلق عليها إعلان تشويقي للشركة "السيارة المثالية للرحلات البرية"، ومن المفترض أن يقع النموذج بين طراز هايلاندر القياسي وسيارة سيكويا الرياضية متعددة الاستخدامات الأكبر حجمًا، وفي وقت لاحق قد يكون هناك اصدار جديد من لكزس يُزعم أنه يحمل اسم TX.