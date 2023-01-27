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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر طن الأسمنت في مصر اليوم الجمعة 27 يناير 2023

صدى البلد

ينشر موقع "صدى البلد"، أسعار الحديد والأسمنت  في مصر اليوم الجمعة 27 يناير 2023، وفقًا لآخر تحديث بموقع الأسمنت المصري.

ونستعرض أسعار الحديد ومواد البناء في مصر اليوم على النحو التالي:

أسعار الأسمنت اليوم في مصر

  • سجلت أسعار الأسمنت اليوم  سجل سعر الأسمنت في الشركة العربية للأسمنت 1945جنيه لطن المسلح.
  • سجلت أسعار الأسمنت  اليوم ، سجل سعر الأسمنت في الشركة العربية للأسمنت نحو 1900جنيه لطن النصر.
  • سجل أسمنت شركة وادى النيل اليوم نحو 1870 جنيها للطن.
  • سجل أسمنت السويدي اليوم  نحو 1975جنيها للطن.
  • بلغ سعر أسمنت حلوان اليوم نحو 1935جنيه للطن .
  • سجل سعر أسمنت بشركة مصر للأسمنت المنيا اليوم  نحو 1910جنيه للطن.
  • سجل سعر أسمنت بشركة سيناء اليوم نحو 1875جنيه للطن.
  • سجل سعر أسمنت شركة صناعات مواد البناء اليوم  نحو 1875جنيه للطن .
  • بلغ سعر أسمنت الشركة الوطنية للأسمنت ببني سويف"العسكرى بني سويف"اليوم  نحو 1880جنيها للطن.

أسعار الحديد اليوم في مصر

  • سجل سعر حديد عز اليوم نحو 28450 جنيه للطن.
  • استقر سعر حديد بشاي اليوم  عند 28200جنيه للطن.
  • وصل سعر حديد العتال اليوم نحو 27400جنيهًا للطن.
  • سجل سعر حديد المصريين اليوم نحو 27350جنيه للطن.
  • بلغ سعر حديد مصر ستيل اليوم  نحو 27350جنيه للطن الواحد.
  • بلغ سعر حديد العشرى اليوم نحو 27350جنيه للطن الواحد.
  • سجل سعر حديد عطية اليوم  نحو 27150جنيه للطن.
  • سجل سعر حديد سرحان اليوم  نحو  27100جنيه للطن الواحد.
  • بلغ سعر حديد المعادي اليوم  نحو 27150جنيه للطن الواحد.
  • بلغ سعر حديد الكومي اليوم  نحو 27200جنيه للطن الواحد.
  • سجل سعر حديد المراكبي اليوم  نحو  27200جنيه للطن الواحد.

وهذه أسعار مواد البناء لكميات لا تقل عن 30 طنًا وبشرط سداد نقدي أو قصير الأجل، وليس لها علاقة بأسعار بيع المصانع، حيث ترتبط بآليات العرض والطلب بالسوق، كما أنها شاملة مصروفات النقل ولا تشمل الإكراميات ومصروفات التعتيق.

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