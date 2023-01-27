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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية .. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم الجمعة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أصدر المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية عبر نظام الإنذار المبكر، تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة والباحة وعسير والشرقية ونجران وجازان.

حالة الطقس المتوقعة

وبحسب صحيفة "سبق" السعودية أوضح المركز أن منطقة الرياض تشهد ضبابًا كثيفًا مع شبه انعدام للرؤية، وتشمل الحالة الأفلاج والسليل ووادي الدواسر، وتستمر حتى الساعة التاسعة صباحًا، فيما تشهد المنطقة أمطارًا متوسطة على عفيف والسليل ووادي الدواسر، حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الجمعة.

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وتشهد منطقة الباحة السعودية ضبابًا كثيفًا مع شبه انعدام للرؤية، وتشمل الحالة الباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة التاسعة صباحًا.

ونبه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍ في الرؤية، وتشمل الخرمة والمويه وتربة ورنية، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الجمعة، فيما تشهد المنطقة أمطارًا متوسطة على المويه حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الجمعة.

وكذلك تشهد المدينة المنورة رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍ في الرؤية، وتشمل المهد ووادي الفرع، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الجمعة.

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ونبه منطقة عسير أيضًا بأنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍ في الرؤية، وتشمل بيشة وتثليث وطريب، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الجمعة.

وتشهد المنطقة الشرقية أمطارًا رعدية وتدنيًا في الرؤية، وتشمل الحالة الشيبة وذعبلوتن وعردة، وتستمر حتى الساعة الـ 16.00 من مساء الجمعة.

ونبه المركز منطقة نجران بأنها تشهد أمطارًا متوسطة وتدنيًا في الرؤية، وتشمل بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ونجران ويدمة، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الجمعة.

وتشهد منطقة جازان ضبابًا كثيفًا مع شبه انعدام للرؤية، وتشمل الحرث والدائر والريث والعيدابي وفيفا وهروب، وتستمر حتى الساعة التاسعة صباحًا.

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