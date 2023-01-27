حدث ليلا .. تحول مفاجئ في الطقس .. سر استقالة لجنة الانضباط وكلاتنبرج .. قرار عاجل بشأن فيريرا .. قصف إسرائيلي على قطاع غزة

حرصا على تقديم خدمات الإطلاع المتكاملة على ملف الأخبار لقراءنا الكرام، يقدم موقع صدى البلد موجز بجميع الأخبار المحلية والعربية والعالمية على مدار الساعات الماضية، اليوم الجمعة، يتضمن أهم الأحداث، وفيه:

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم بمقر إقامته بنيودلهي غوتام أداني رئيس مجموعة أداني الهندية العالمية العملاقة التي تمتلك منظومة شركات ...

قال الدكتور محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية، إن الاحتفاء الهائل بالرئيس عبدالفتاح السيسي في الهند، يعتبر تحولا كبيرا ليس فقط في مستوى العلاقات المصرية الهندية

كشف الدكتور محمود القياتي عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس غدا وخلال الأيام المقبلة، مؤكدا وجود تحول مفاجئ في حالة الطقس

أكد الدكتور علي الإدريسي أستاذ الاقتصاد، أن شهادات الـ 25% التي تم طرحها ساهمت في خفض الطلب على الذهب والضغط على الدولار في مصر

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات ، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية. تمكنت الحملات من ضبط مالك محل لتجارة مواد العطارة بمحافظة سوهاج

كشف مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عن سر استقالة لجنة الانضباط برئاسة محمد عبده صالح أمس . واكد مرتضي منصور في تصريحات بفيديو بثه على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك ” أن محمد عبده قاضي جليل واتخذ القرار الأنسب بالاستقالة مشددا أنه سعيد للغايه بما اقدم عليه محمد عبده

تحدث إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، عن أزمة الإنجليزي مارك كلاتنبرج رئيس لجنة الحكام الذي قدم استقالته. وقال الكومي في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "كنا نسعى لتطوير منظومة التحكيم المصري،

أكد طارق السيد نجم الزمالك السابق، أن إدارة إدارة القلعة البيضاء فى طريقها لحسم صفقة أحمد القندوسي نجم وفاق سطيف الجزائري، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية. وكتب طارق السيد عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك "الزمالك في طريقة لحسم صفقة لاعب الوسط احمد قندوسي

كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق عن صدمة بشأن الحالة الصحية لـ محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الاهلي خلال الفترة الحالية. وأكد شوبير في تصريحات عبر قناة اون تايم سبورت أن محمود الخطيب يعاني حاليا من أزمة صحية وليست بسبب العمود الفقري والذي كان يعالج من آلامه منذ فترة

أعلن المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، تعيين البرتغالي جوسفالدو فيريرا مستشار فني لمجلس الإدارة في الفترة المقبلة. وقال منصور في فيديو تم عرضه على قناة “الزمالك”:" قررنا تعيين فيريرا مستشارًا فنيًا لمجلس الإدارة

تحدث إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، عن أزمة الانجليزي مارك كلاتنبرج رئيس لجنة الحكام الذي قدم استقالته. وقال الكومي في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس

حل الفنان مدحت صالح، ضيفا ببرنامج حبر سري والمذاع عبر قناة القاهرة والناس للحديث حول العديد من الموضوعات الهامة.

تراجعت العقود الآجلة للذهب لأول مرة في 6 جلسات عند تسوية تعاملات أمس الخميس، وذلك بعد صدور بيانات النمو الاقتصادي الأمريكي.

استقر الدولار بالقرب من أدنى مستوى له في ثمانية أشهر مقابل العملات الرئيسية أمس الخميس، إذ أدى موسم قاتم لأرباح الشركات الأمريكية إلى إذكاء مخاوف الركود، في ظل ترقب المستثمرين لاجتماعات البنك المركزي الأسبوع المقبل

نشرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، لقطات مصورة بثها جيش الاحتلال الإسرائيلي ووثقت قصف طيران الاحتلال لعدة مواقع تابعة لحركة حماس في قطاع غزة.

أفادت وسائل إعلام عبرية في أنباء عاجلة منذ قليل، بأن القبة الحديدية اعترضت صواريخ أطلقت من قطاع غزة، وذلك بعد دوي صفارات الإنذار في عدة مستوطنات بغلاف قطاع غزة.

أصدر المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية عبر نظام الإنذار المبكر، تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة والباحة وعسير والشرقية ونجران وجازان.

ارتفعت أسعار النفط عند تسوية تعاملات أمس الخميس، بأكثر من 1% وسط توقعات بزيادة الطلب على الخام مع استئناف الصين نشاطها الاقتصادي.

أعلنت اليابان اليوم الجمعة، عقوبات إضافية على روسيا ردًا على هجماتها الأخيرة في أوكرانيا، شملت حظر تصدير سلع استراتيجية أساسية، وجمدت أصول عشرات الأفراد.