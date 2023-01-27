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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أصول روسيا المجمدة.. الخارجية السويسرية تصدم الدول الغربية بقرار مفاجئ

سويسرا
سويسرا

قالت وزارة الخارجية السويسرية، اليوم الجمعة، إنه لا توجد أسس قانونية لنقل الأصول الروسية المجمّدة إلى أوكرانيا وسط دعوات غربية وأوكرانية باستغلال الأصول الروسية المجمدة بسبب العقوبات الأوروبية على موسكو، في دعم كييف بالأسلحة والأموال الأزمة للتصدي للقوات الروسية.

وفي وقت سابق، قال وزير الشؤون الأقتصادية والتعليم والبحوث السويسري، جي بارميلين، بأن نقل الأصول الروسية المجمدة إلى أوكرانيا سيكون انتهاكا للقانون السويسري.

وقال في مقابلة نشرت اليوم،  مع صحيفة "تريبيون دي جنيف": "إن حق الملكية في سويسرا أساسي ويضمنه الدستور، من المستحيل مصادرة أموال من دولة أو من أفراد من هذا البلد لتحويلها إلى دولة أخرى في إطار التشريع الحالي".

وأشار بارميلين، إلى أنه حتى الآن لم تجرؤ أي دولة، بما في ذلك الولايات المتحدة، اتخاذ مثل هذه الخطوة، وأضاف: "سويسرا دولة قائمة على سيادة القانون، ونحن ملزمون بالامتثال للدستور والتشريعات الحالية".

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