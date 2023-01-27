وزير الدفاع الألماني: الصندوق الخاص بتحديث الجيش لا يكفي

قال وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس، اليوم الجمعة، إن الصندوق الخاص بتحديث الجيش الألماني بقيمة 100 مليار يورو "لا يكفي".

وأضاف وزير الدفاع الألماني، إن مخزون الجيش بحاجة إلى تجديد بعد الأسلحة والدبابات المقدمة إلى أوكرانيا.

وأشار إلى أنه في المدى القصير ألمانيا لن تكون في وضع يسمح لها بتغطية احتياجاتها العسكرية.

وتابع: “مخزون الدفاع بحاجة إلى تجديد بعد تسليم الدبابات إلى أوكرانيا”.

وفي وقت سابق، قالت نائبة البرلمان الألماني، من حزب اليسار، سارة واجنكنخت، إن إرسال أسلحة جديدة إلى أوكرانيا لن يسمح بإنهاء الحرب، ولحل الوضع، يجب على ألمانيا أو شركائها تنظيم المفاوضات.

وقال فاجنكنخت لقناة “فينيكس” الألمانية، "أعتبر قرار ألمانيا بإرسال دبابات ليوبارد-2 إلى أوكرانيا خطيرًا للغاية. وأنا قلقة”.

وأوضحت أن مثل هذه القرارات تساهم في تصعيد الصراع.

وأضافت فاجنكنخت: "أعتقد أنه أمر مروع أن نفكر في الأمر من منظور المنطق العسكري فقط”.