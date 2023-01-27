قرار جديد منتظر.. المستفيدون من العلاوات الخمس للمعاشات 2023 ورابط الاستعلام

تصاعدت أزمة العلاوات الخمس للمعاشات 2023، وذلك بعد قرار الدائرة 15 بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل دعوى صرف 80% من العلاوة الدورية أو العلاوة الخاصة للمتقاعدين، ممن لم يستفيدوا منها، عندما قامت الحكومة بصرفها وذلك خلال الفترة من يوليو 2020 إلى أبريل 2021 على أربعة دفعات.

وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قد قررت في 10 يناير الماضي، تأجيل نظر الدعوى المقامة ضد رئيس مجلس الوزراء ورئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية ووزير المالية، بتدبير الموارد المالية لإلزام الوزارة بصرف الحقوق المالية بشأن العلاوات الخمس للمعاشات 2023، لجلسة 20 فبراير المقبل، للرد والتعقيب من جهة التأمينات والحكومة.

80 % للمعاشات

وتهدف دعوى العلاوات الخمس للمعاشات 2023 إلى صرف 80% من العلاوة الدورية لأصحاب المعاشات المتقاعدين، الذين لم يحصول على العلاوات الخمس للمعاشات، التي تم صرفها في الفترة من يوليو 2020 إلى أبريل 2021، وذلك بموجب توجيهات الرئيس وفقاً لتوجيهات الرئيس عبد السيسى ، بتكلفة وصلت إلى 28 مليار جنيه، إلا أن هناك بعض الفئات لم تصرف تلك العلاوة التي لم ينطبق عليها الشروط.

المعاشات

وكان مجلس النواب قد أصدر قانون العلاوات الخمس للمعاشات، في نهاية أبريل من عام 2020، وذلك بهدف تحسين أحوال أصحاب المعاشات وزيادة دخولهم، عبر إقرار صرف زيادة تقدر بـ 80 % من قيمة العلاوة الخاصة والمعروفة بـ العلاوة الخمس للمعاشات 2023، وصرف الفروق المالية المستحقة بخد أقصى عن خمس سنوات، وتحقيق المساواة بين أصحاب أصحاب المعاشات، فيما قبل وبعد يوليو 2006.

شروط العلاوة الخمس للمعاشات 2023

ولم تنطبق شروط صرف العلاوات الخمس، على أصحاب المعاشات قبل يوليو 2006، حيث اقتصرت على أن يكون صرف المعاشات للمتقاعدين في الفترة ما بين يوليو 2006 غلى يوليو 2015، وما دون ذلك لا يحق له الحول على العلاوة الخمس للمعاشات والمقدر بنحو 80% من العلاوة الخاصة.

المعاشات

وحددت تعديلات قانون المعاشات الخاصة بـ صرف معاش عن العلاوات الخاصة التي لم تضم للأجر الأساسي إلى أصحاب المعاشات، المستفيدين من العلاوات الخمس للمعاشات، حيث نص على أنه تصرف لأصحاب المعاشات المتقاعدين في الفترة من 1 يوليو 2006 حتى 1 يوليو 2015 حتى 2019 لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.

وقد بلغ عدد المستفيدين من العلاوات الخمس للمعاشات في الفتر من 2020 إلى يوليو 2021، 2.4 مليون مواطن، منهم 1.9 مليون من القطاع الحكومى وحوالى 524 ألف من العام والخاصـ وقد قامت الحكومة بصرفها بأثر رجعي.

المستهدفون الجدد

أما عن المستهدفون الجدد للحصول على العلاوات الخمس للمعاشات 2023، والتي أقيمت في شأنهم الدعوى، فهم المتقاعدون في الفترة من يوليو 1987 وكان يحصل على علاوة خاصة لكنها لم تضم إلى الأجر الأساسي وقت الخروج على المعاش.

المعاشات

وبينت الدعوى المقامة لصرف العلاوات الخمس للمعاشات 2023، أنه من حق أصحاب المعاشات الذين تقاعدوا في 1987، وذلك استنادًا إلى حكم المحكمة الإدارية العليا، الذي لم يحدد نطاق زمني محدد لتطبيق صرف العلاوات الخمس، فالحكم لم يقتصر فقط على المقتاعدين من يوليو 2006 إلى يوليو 2015، ولذلك كان يجب أن يطبق قرار ضم العلاوة الخاصة على المتقاعدين منذ يوليو 1987.

المستحقون عن العلاوات الخمس

وفي حالة إصدار حكمًا جديدًا بصرف العلاوات الخمس للمعاشات 2023، كما حدث في عام 2020، عندما تحملت الحكومة صرف العلاوات الخمس بتكلفة 28 مليار جنيه، فإن هناك عدة شروط يجب توافرها في المستحقين للعلاوات الخمس، تشكل الآتي:

- حصل على العلاوة الخاصة لكنها لم تصم للأجر الأساسي عند الحروج إلى المعاش

- عد التقيد بالحدود القوى للمعاش، أي تصرف دون شرط المبلغ الذي يتقاضاه المستفيد

- تحسب العلاوات الخمس للمعاشات 2023 على أساس قيمة العلاوة الدورية إلى أجر اشتراك المؤمن عليه الأساسي،، بما لا يتخطى الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني المعمول به في حينه.

- يكون المستفيد من المعاش، قد حصل على عمله في الدولة، ويكون قد اشترك في العلاوة ضمن الأجر التأميني.

الاستعلام عن العلاوة الخمس للمعاشات 2023

وفي حالة استحقاق العلاوة الخمس للمعاشات 2023، يمكن الاستعلام عنها من خلال موقع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، وفق الخطوات التالية:

- الخطوة الأولى: الدخول إلى موقع هيئة التأمينات الاجتماعية «اضغط هنــــــــــــا»

- الخطوة الثانية: كتابة بيانات الرقم القومي.

- الخطوة الثالثة: كتابة اسم الأم الأول.

- الخطوة الرابعة: إرسال الطلب.

- الخطوة الخامسة: تظهر لك النتيجة.

هذا، وينتظر أصحاب المعاشات جلسة 20 فبراير المقبل، للنظر في القرار الذي ستتخذه الدائرة رقم 15 بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة.