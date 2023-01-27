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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أهلي 2006 يتعادل مع سموحة في بطولة الجمهورية

صدى البلد

تعادل فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٦ خارج ملعبه مع سموحة، بهدف لمثله، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين بالإسكندية، ضمن منافسات الجولة ١٣ من بطولة الجمهورية.

افتتح سموحة التسجيل أولًا، وتعادل الأهلي بهدف عن طريق حسام عادل، لينتهي اللقاء بنتيجة ١ - ١.

وبدأ «أهلي ٢٠٠٦» المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: عمر كامل.

الدفاع: أحمد رضا - مازن أحمد - عبد الله طاهر - فارس الشافعي.

الوسط: يوسف إسلام - عمر زكريا - هشام مصطفى - إبراهيم عادل - عمر معوض.

الهجوم: حسام عادل.

وشارك محمد طارق بدلًا من أحمد رضا، ومحمد أحمد سعد «شيبا» بدلًا من عمر زكريا، ومحمد رضا بدلًا من فارس الشافعي، وعمار وليد بدلًا من يوسف إسلام.

بهذا التعادل رفع «أهلي ٢٠٠٦» رصيده إلى ٢٨ نقطة، من الفوز في ٨ مباريات والتعادل في ٤ مباريات، والخسارة في مباراة واحدة، حيث تعادل مع المصري ٢ - ٢، وفاز على وادي دجلة ٦ - صفر، وعلى فيوتشر ٤ - ١، وتعادل مع بتروجت سلبيًّا، وفاز على الزمالك ٢ - ١، وعلى إنبي ١ - صفر، وعلى المحلة ٣ - صفر، وتعادل مع سيراميكا كليوباترا سلبيًّا، وخسر أمام زد صفر - ١، وفاز على المقاولون ٣ - ١، وعلى الإسماعيلي ٢ - ١، وعلى حرس الحدود ٢ - صفر، وتعادل مع سموحة ١ - ١، مسجلًا ٢٦ هدفًا مقابل ٨ أهداف في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي ٢٠٠٦ كلا من سيد غريب مديرًا فنيًّا، ومحمد حافظ مدربًا مساعدًا، وأيمن هريدي مدربًا لحراس المرمى، وعمار فتحي إداري الفريق، ومحمد إمام طبيب الفريق، وإسلام عبد الفتاح المعد البدني، وإبراهيم خاطر إخصائي التدليك.

 

فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٦ سموحة بطولة الجمهورية حسام عادل عمر كامل

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