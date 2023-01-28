لنقص العمالة.. اليابان تطرح روبوتات عنكبوتية لفحص الصرف الصحي|شاهد

عرضت فضائية العربية تقريرًا عن روبوتات عنكبوتية تسير بثماني أرجل وقادرة على أداء مهام دقيقة وتتطلب جهدًا، وهي من تطوير شركة يابانية بهدف الاستعاضة عن البشر في وظائف إصلاح الصرف الصحي.



ويسمح الحجم الصغير لهذه الروبوتات لها بالمرور عبر الأنابيب لاتمام عملها، ولكل روبوت مهمة محددة، فهناك من يجري مسحًا للمشاكل داخل الصرف الصحي ومن يفحص المشاكل بالأنابيب المتصلة في المنازل والأخير يعمل على إصلاح الأعطال.





وبدأت الشركة المطورة طرح الروبوتات لتحل محل البشر في الوظائف الخطرة إضافة إلى النقص الحاد الذي تشهده اليابان في العاملين بقطاع الصرف الصحي.



