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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملة مكبرة لرفع الإشغالات من الشوارع بكفر أبو حسين بالشرقية

جانب من الحملة
جانب من الحملة

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بسرعة إزالة الاشغالات المخالفة بشوارع بمنطقة كفر ابو حسين وطريق العشة والتي تتسبب في حدوث إعاقة لحركة المارة والسيارات وذلك عقب جولته  اليوم بمنطقه كفر ابو حسين وطريق العشة بنطاق مركز ومدينة الزقازيق للوقوف على مستوى الخدمات المؤداه للمواطنين ومتابعة أعمال النظافة ورفع الإشغالات والاستماع الي شكاوى المواطنين وتلبيتها.

محافظ الشرقية يتابع أعمال تطوير كفر أبو حسين ويشدد على سرعة الانتهاء

وفي هذا الإطار قامت رئاسة مركز الزقازيق بالإشتراك مع شرطة المرافق  بحملة مكبرة لرفع الإشغالات والباعة الجائلين والمفترشين ببضائعهم بحملة مكبرة لرفع الإشغالات والباعة الجائلين والمفترشين ببضائعهم بحرم الطريق العام بمنطقة كفر محمد حسين والعشة وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وفتح الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.

 

أكد محافظ الشرقية انه سيواصل جولاته المفاجئة بشوارع المدن والمراكز والوحدات المحلية القروية بنطاق المحافظة للوقوف على مستوى الخدمات العامة المؤداه للمواطنين والاستماع الي مشكلاتهم وتوجيه الجهات المختصة لإيجاد الحلول العاجلة لها.

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