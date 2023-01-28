مشاجرة .. استدعاء شهود العيان في طعن خمسيني ووفاته بالوايلي

أمرت جهات التحقيق في الوايلي، اليوم السبت، باستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم في حادث طعن مسن في مشاجرة.

مشاجرة وطعنة

وكان قسم شرطة الوايلي بمديرية أمن القاهرة تلقى بلاغا من أحد المستشفيات باستقباله (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة القسم) مصاب بجرح طعنى نافذ بالبطن إثر إدعاء مشاجرة وتوفي أثناء إسعافه، وبالانتقال تبين أن المتوفى يدعى أحمد. ط، في العقد الخامس من العمر.

التحريات .. مشادة كلامية

وبإجراء التحريات تبين أن مشادة كلامية حدثت بين المجني عليه وأحد الأشخاص بسبب خلافات بينهما تطورت لمشاجرة تعدى خلالها المتهم عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض، كان بحوزته ولاذ بالفرار ونتج عن ذلك إصابته المنوه عنها ووفاته.