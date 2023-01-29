وزير الخارجية الأمريكي يتوجه إلى مصر تزامنا مع التوترات على الساحة الفلسطينية

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، عن زيارة إلى مصر وإسرائيل والضفة الغربية، تزامنا مع التوترات الأخيرة بين إسرائيل والفلسطينيين.

وقال بلينكن عبر حسابه على موقع "تويتر": "لقد توجهت إلى مصر وإسرائيل والضفة الغربية.. رحلتي الرابعة إلى المنطقة بصفتي وزيرا للخارجية تؤكد التزامنا بتعميق العلاقات الثنائية والعلاقات بين الشعوب، وتعزيز حقوق الإنسان، والأمن الإقليمي والدولي".

ومن المقرر أن يلتقي بلينكن الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير الخارجية سامح شكري وكبار المسئولين المصريين، وذلك لدفع الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة ومصر، وتعزيز السلام والأمن في المنطقة.

وبعد زيارة مصر، سيتوجه بلينكن إلى مدينتي القدس ورام الله خلال يومي 30 و31 يناير، وفي إسرائيل سيلتقي مع عدد من المسؤولين الإسرائيليين، من بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية إيلي كوهين.