طقس السعودية.. غائم على معظم المملكة وتحذير لأهالي المدينة المنورة



كشف المركز الوطني للأرصاد السعودية في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، الخميس، على معظم مناطق المملكة. مشيرا إلى السماء ستكون غائمة جزئيا على أجزاء من مناطق: نجران، جازان، عسير، الباحة، ومرتفعات مكة المكرمة، والفرصة مهيأة لتكوُن الضباب في ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاءٍ من تلك المناطق.

بينما أصدرت الأرصاد السعودية تنبيها بشأن حالة الطقس اليوم، بمنطقة المدينة المنورة تضمنت عوائق ترابية تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية.

وأوضح المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظة الحناكية، مستمرة حتى الساعة الـ 9 صباحاً.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية تتحول تدريجياً جنوبية غربية إلى غربية بسرعة 15 - 30 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15 - 30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي؛ تصل إلى 50 كم/ساعة على مضيق باب المندب، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر وربع يصل إلى أكثر من ثلاثة أمتار باتجاه مضيق باب المندب، وحالة البحر خفيف الموج، ومائج باتجاه مضيق باب المندب، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15 - 30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وجنوبية غربية إلى جنوبية بسرعة 15 - 30 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

