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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الحالة المرورية للطرق والمحاور الرئيسية اليوم الأحد 29 يناير 2023

صدى البلد

 

استعرض برنامج 8 الصبح المذاع على قناة دي ام سي الفضائية الحاله المرورية من خلال خرائط جوجل لأهم الطرق والمحاور الرئيسية.

وظهر طريق صلاح سالم  باللون الأخضر والذي يعبر عن السيولة المرورية الكبيرة مع وجود بعض الكثافات المروريه في أماكن مختلفة لكنها غير متصلة.

وأضافت أن نفق الطيران يوجد به بعض الكثافات لكن في أماكن محدودة وأسفل كوبري أكتوبر ومنطقة امتداد رمسيس والعباسية أيضا يوجد بهم بعض الكثافات سواء متوسطة او عالية و الطرق بها بعض السيولة المرورية مع وجود بعض الكثافات بين متوسطه وعالية؛  بالإضافة إلى  كوبري قصر النيل  ومحور 26 يوليو  ومطلع 15 مايو يتمتع بسيولة مرورية أو كثافات متوسطة في بعض المناطق  .

وأشارت الى أن طريقه ماسبيرو في الاتجاهين يوجد به بعض الكثافات المرورية  لكن عند الوصول لميدان عبد المنعم رياض فيتسم الطريق بالسيولة بشكل أفضل ؛ مضيفه ان ميدان لبنان واعلى الدائري  في الاتجاهين  يوجد به كثافات مروريه  متقطعة؛ منوهة إلى أهمية الالتزام بالقواعد المرورية والسرعات المقررة حتى لا تؤدي السيولة أو الكثافات لتجاوز السرعات ويؤدي ذلك الى وقوع حوادث منوهة إلى رقم إغاثة الطرق 01221110000 للإبلاغ عن أي مشكلة بالطريق أو حادث .

محور 26 يوليو سيولة مرورية كثافات مرورية اليوم الأحد قصر النيل

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