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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سرقوا كابلات التليفونات|حبس عصابة انتحال صفة موظفي شركة الخطوط الأرضية بمدينة السلام

أرشيفية
أرشيفية

أمرت جهات التحقيق بالسلام، اليوم الأحد، بحبس تشكيل عصابى تخصص في انتحال صفة موظفي شركة الخطوط الأرضية وسرقة كابلات خاصة بخطوط التليفونات الأرضية فى مدينة السلام.

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قطع أسلاك التليفونات

وكان اللواء محمد عبد الله، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، تلقى إخطارا يفيد بتمكن الأجهزة الأمنية بمديرية أمنالقاهرة من ضبط 6 أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية" - مقيمين بمحافظة القليوبية، حال قيامهم بفتح إحدى الكبائن الأرضية المخصصة لكابلات خطوط التليفونات الأرضية وقطع أسلاك التليفونات مرتدين الزى الخاص بعمال الشركة المتخصصة وبحوزتهم “كابل - سيارة نقل (بدون لوحات معدنية) ملك وقيادة أحدهم - مجموعة من الأدوات التي تستخدم فى ممارسة نشاطهم الإجرامى - 2 سلاح أبيض (مطواة)”.

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انتحال صفة عمال بالشركة

وبمواجهتهم اعترفوا بسرقة المضبوطات باستخدام الأدوات والسيارة المضبوطين، وارتدائهم الملابس الخاصة بالشركة، وحيازتهم الأدوات المضبوطة بقصد انتحال صفة عمال بالشركة المسئولة للحيلولة دون ضبطهم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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