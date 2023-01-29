احم نفسك واكتشف أسباب عسر الهضم

يعد عسر الهضم من أكثر المشكلات الصحية شيوعا بين جميع الأعمار ويسبب مغص وضعف عام وفقدان التركيز ولأن الوقاية دائما أفضل من العلاج فيجب معرفة أسبابه.

ووفقا لما جاء فى موقع “NHS” ينتج عسر الهضم عن حمض المعدة الذي يهيج بطانة المعدة أو الحلق وهذا ما يسمى ارتداد الحمض.

ونعرض إليكم أهم أسباب عسر الهضم لكى تتمكنوا من تجنبها والوقاية من هذه المشكلة الشائعة:

بعض الأطعمة والمشروبات - مثل القهوة والطماطم والكحول والشوكولاتة والأطعمة الدهنية أو الحارة.

زيادة الوزن.

التدخين.

حمل يسبب عسر الهضم.

التوتر والقلق.

بعض الأدوية بما في ذلك المسكنات المضادة للالتهابات مثل الإيبوبروفين.

فتق فجوة عندما يتحرك جزء من معدتك إلى صدرك.

يمكن أن يحدث عسر الهضم بسبب القرحة المفتوحة في بطانة المعدة (قرحة).

في كثير من الأحيان ، يمكن أن يكون علامة على شيء أكثر خطورة مثل سرطان المعدة عسر الهضم.