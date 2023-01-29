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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أول فبراير.. مناطق ومواعيد عمل قافلة الأزهر الشريف بقنا

مديرية الصحة بـ قنا
مديرية الصحة بـ قنا

أعلن الدكتور راجي تاوضروس، وكيل وزارة الصحة بقنا ، استعداد مستشفي قنا العام لإجراء العمليات الجراحية والتي سوف تَرد عن قافلة الأزهر الشريف والتي من المقرر تنفيذها ابتداءً من ١ فبراير وحتي ٤ فبراير القادم بعدد من قرى قنا.

أوضح تاواضروس، بأن القافلة سوف تبدأ يوم الأربعاء فى مركز أبوتشت، بقرية سمهود"مدرسة سمهود الاعدادية بنين"، ويوم الخميس فى مركز قوص، بقرية حجازة "مدرسة السلام الاعدادية "بحري"، ويوم الجمعة فى مركز قفط بقرية البراهمة "مدرسة وحدة البراهمة المجمعة"، ويوم السبت فى مركز قنا بقرية أولاد عمرو"مدرسة أولاد عمرو الإعدادية".

 

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و أشار وكيل وزارة الصحة بـ قنا ، إلى أن القافلة سوف تضم العديد من التخصصات الطبية الهامة منها: الرمد، الجلدية، قلب وأوعية دموية، الأطفال وجراحة الأطفال، المخ والأعصاب، المسالك البولية والمناظير، الصدر ، العظام، السكر والغدد الصماء، الأسنان ، الأطراف الصناعية، السمعيات، قسطرة القلب، الأنف والأذن والحنجرة.
 

و أضاف وكيل وزارة الصحة بقنا ، بأن القافلة تنفذ تحت رعاية الأستاذ الدكتور مصطفي مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان واللواء أشرف غريب، محافظ قنا ، وبالتنسيق بين اللجنة الطبية العليا والإستغاثات بمجلس الوزراء وجمعية رسالة.

 

وأكد تاوضروس، أن أي حالة صحية بالقافلة تحتاج لإجراء عملية جراحية سوف يتم تحويلها إلي مستشفي قنا العام لإجراءها بالمجان، لافتاً إلى أن منسقي العمليات بالمستشفي الدكتور محمد عبدالمعطي، وهاتفه 01005626850 ، حماده علي وهاتفه 01068612526 علي أتم الإستعداد لتسهيل حصول المواطنين علي خدماتهم بالمستشفى.

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