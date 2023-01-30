سعر شيفروليه كابتيفا الجديدة في السعودية .. صور

تقدم عملاقة تصنيع السيارات العالمية "شيفروليه"، العديد من الطرازات القوية داخل السوق السعودي، بين فئة السيدان والكروس اوفر، والرياضية، بالاضافة إلى عائلة الـ SUV والتي تضم النسخة الشهيرة كابتيفا موديل 2023.

وتأتي السيارة شيفروليه كابتيفا موديل 2023 عبر 3 فئات من التجهيزات، ولكنها تستمد قوتها عبر محرك 4 سلندر، سعة 1500 سي سي تيربو، يستطيع أن يضخ 149 حصانا، وعزم دوران 255 نيوتن/متر، بالاضافة إلى ناقل سرعات CVT بتقنية الجر الامامي للعجلات.

شيفروليه كابتيفا موديل 2023

وتحتوي السيارة شيفروليه كابتيفا موديل 2023 على عدة تجهيزات تشمل، حساسات ركن، كاميرا خلفية و 360 درجة محيطة، بالاضافة إلى مقود حركة متعدد الوظائف "مالتي فانكشن"، وخاصية تشغيل وايقاف المحرك بدون مفتاح، إلى جانب مرايات كهربائية، وزجاج كهربائي، ومكيف هواء.

شيفروليه كابتيفا موديل 2023

وحصلت السيارة شيفروليه كابتيفا موديل 2023 على نظام صوتي ترفيهي، ومدخل AUX و مشغل اقراص مدمجة CD، وبلوتوث، وشاشة تعمل باللمس تتوسط قمرة القيادة، بالاضافة إلى مدخل USB، وفتحة سقف كهربائية، ومصابيح للقراءة.

شيفروليه كابتيفا موديل 2023

وتتمتع السيارة شيفروليه كابتيفا موديل 2023 بالعديد من تقنيات الحماية ومنها، خاصية دعم المكابح BA، وفرامل ABS مانعة للانغلاق، وخاصية التوزيع الالكتروني للمكابح EBD، مع نظام الوسائد الهوائية المتقدمة، و ISOFIX لتثبيت مقاعد الاطفال.

شيفروليه كابتيفا موديل 2023

اسعار السيارة شيفروليه كابتيفا موديل 2023 في السعودية

تقدم الفئة الاولى من السيارة شيفروليه كابتيفا موديل 2023 بقيمة قدرها 76,070 ريال، بينما يبلغ سعر الفئة الثانية نحو 81,800 ريال، وتقدم الفئة الثالثة كاملة التجهيزات بسعر 87,810 ريال.