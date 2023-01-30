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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملات لرش الشوارع ضد الحشرات الطائرة في سفاجا

صورة موضوعية
صورة موضوعية

تابع اللواء ياسر شعبان، رئيس مدينة سفاجا اليوم ،  تكثيف الإدارة الصحية بسفاجا برئاسة الدكتور جورج وليم حملات رش الشوارع ضد الحشرات الطائرة وذلك بالتنسيق مع وحدة ناقلات الأمراض وإدارة شئون البيئة ومديرية الصحة بإستخدام سيارات تحمل جهاز التيفا للقضاء على ظاهرة إنتشار البعوض والناموس والحشرات الطائرة حرصاً على سلامة المواطنين من الإصابة بالفيروسات.

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تواصل الإدارة الصحية بسفاجا متابعة أعمال رش الحشرات الطائرة بنطاق المدينة بالتنسيق مع إدارة شئون البيئة  ووحدة ناقلات الأمراض وتم رش الشوارع ( منطقة مجلس المدينة شارع الاستادمنطقة التليفزيون والإذاعة_منطقة مدافن سفاجا _ ميناء سفاجا البحري ) ورش الذباب والحشرات الزاحفة والباعوض في منطقة مستشفى  سفاجا المركزي والمستوصف والإدارة الصحية.

أوضح رئيس المدينة، إن الحملة مستمرة للقضاء علي الناموس من خلال مرور سيارات الرش وجهاز الضباب عن طريق وضع خطة عمل مكثفة لوحدة الملاريا وذلك لتغطية جميع شوارع وأحياء وقري المدينة .


يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور أسماعيل العربي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر بتكثيف أعمال المكافحة الحشرية والرش الضبابي بمدن المحافظة، تم تكليف فريق مكافحة الناقلات والامراض بسفاجا بتكثيف أعمال الترصد والاستكشاف والرش الضبابي

سفاجا الصحة الضباب مديرية الصحة الاداره الصحيه ميناء سفاجا البحري

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