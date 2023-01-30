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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صندوق التنمية المحلية يمول 190 مشروعًا بالبحر الأحمر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

عقدت اللجنة الرئيسية لمنح القروض من صندوق التنمية المحلية بالبحر الأحمر، اليوم ، اجتماعًا برئاسة أحمد عبدالعزيز مرزوق السكرتير العام المساعد للبحر الأحمر، وأعضاء صندوق التنمية المحلية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمرأة المعيلة. 

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وأوضح السكرتير العام المساعد، أن إجمالي عدد المشروعات التي تم تمويلها على مستوى المحافظة وصل إلى 190 مشروعا بإجمالي مليون و179 ألفًا و295 جنيها وتوفير 380 فرصة للشباب والمرأة المعيلة حتى نهاية عام 2022.

 

ووافقت اللجنة على تمويل 12 مشروعا بقيمة 155 ألف جنيه بإتاحة 24 فرصة عمل للشباب والمراة المعيلة بمدن الغردقة ومرسى علم، حيث تنوعت المشروعات ما بين تربية ماعز، واغنام، وملابس جاهزة، ومكتبة، وبيع خردوات، وبقالة. 

 

شدد السكرتير المساعد، على أهمية دور الصندوق في تمويل العديد من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية وتحسين مستوى المعيشة ومساعدة الشباب والقضاء على البطالة، لافتاً إلى أنه يتم سنوياً تنفيذ مجموعة متنوعة من الدورات التدريبية بمركز التدريب للتنمية المحلية بسقارة للعاملين بإدارات صندوق التنمية المحلية بالبحر الأحمر، بهدف الارتقاء بالقدرات الإدارية فى مجال الإقراض وتحسين وتطوير أدائهم فى مجال تلقى طلبات القروض وتحصيل الأقساط، بالإضافة إلى دورات تدريبية موجهة للمستفيدين والمستفيدات، ومعظمها دورات فنية تطبيقية تختلف من مكان لآخر طبقاً لطبيعة المشروعات التى يتم تنفيذها.

البحر الأحمر المشروعات الصغيرة التنمية المحلية الغردقة فرصة عمل

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