5 محافظات الأعلى في معدلات الطلاق بمصر.. نقيب المأذونين يكشف التفاصيل

كشف إسلام عامر نقيب المأذونين، المحافظات الأعلى في معدلات الطلاق في مصر.

وقال إسلام عامر نقيب المأذونين، خلال استضافته ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: "أعلى المحافظات في معدلات الطلاق هي الإسكندرية والقاهرة والجيزة وبورسعيد والإسماعيلية".

وأشار إسلام عامر نقيب المأذونين،: "الطلاقات فى القرى قليل بسبب أن هناك جلسات عرفيه".

ووجه نصيحة للأهالي قائلا: "اختاروا لبناتكم ولا تستعجلوا واختار لابنك ولا تستعجل ودائما حمل ابنك المسئولية في جوازه لكي لا يفرط في بنت الناس ويتقى ربنا فى بنت الناس.. وعلمى بنتك إدارة البيت وحل المشاكل بينهم".