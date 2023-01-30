مفاجأة في سعر الذهب وتراجع الدولار | تفاصيل

قدمت تسنيم خيري مذيعة صدى البلد تغطية خاصة حول أهم مستجدات أسعار الذهب و الدولار حيث شهدت اسعار الدولار محليا استقرارا مقابل الجنيه لليوم السابع على التوالي في البنوك، بعد ارتفاع الأكبر في تاريخه يوم الأربعاء 11 يناير الماضى.



وكشفت مجموعة من خبراء الاقتصاد عن أنباء سارة حول سعر الدولار مقابل الجنيه المصري الفترة المقبلة وذلك عبر استطلاع أجرته وكالة رويترز للأنباء.

وكشف الاستطلاع انخفاض الدولار مقابل الجنيه المصري بنهاية يونيو 2023، إلى 26.24، واذا تحقق ذلك سيكون الدولار قد فقد ما يقرب من 6 جنيهات وعن أسعار الدولار اليوم فى البنوك فسجل في البنك المركزي المصري 29.82 جنيه للشراء و 29.92 للبيع

وسجّلت أسعار الدولار مقابل الجنيه في بنكى الأهلي ومصر 29.74 جنيه للشراء، 29.84 جنيه للبيع..



أما علي المستوى العالمي فقد سجلت أسعار الدولار، مستويات متدنية لم تصل إليها منذ 9 اشهر وفقا لمؤشر الدولار الرئيسي (DXY)، والذي يقيس العملة الخضراء أمام 6 عملات رئيسية وسجل الدولار بحسب المؤشر أمام باقي العملات اليوم 101.93 نقطة بعد 105.06 نقطة الجمعة 6 يناير، فيما تخطى 114 نقطة في سبتمبر 2022 بحسب "وول ستريت جورنال"..لمزيد من التفاصيل تابعونا من خلال الفيديو