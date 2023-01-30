زد 2006 يكتسح سموحة بثنائية نظيفة ببطولة الجمهورية

فاز فريق كرة القدم بنادي زد مواليد 2006 ، على فريق سموحة بنتيجة 0/2 ، تحت قيادة الألماني جيدو هوفمان المدير الفني للفريق .
يأتي ذلك في إطار مباريات بطولة الجمهورية للموسم الرياضي 2022/2023 ليحافظ الفريق علي صدارة الدوري برصيد 35 نقطة .
وأحرز أهداف الفوز اليوم لفريق 2006 بنادي زد كلا من :
عمر ياسر امين هدف .
بدر جمال "بدروهدف .
و حرص الكابتن علاء نبيل رئيس قطاع الناشئين بنادي زد علي توجيه التهنئة الي الجهاز الفني واللاعبين.
ويقود فريق زد كلا من :
ك / جيدو مدير فنى
ك / طه فؤاد مدرب عام
ك / كريم ايمن مدرب
ك / حسن علي مدرب حراس
ك / محمد صلاح ادارى
د / احمد محمد عبد العزيز دكتور عظام
د / عمر مدحت اخصائى علاج طبيعى
ك / فيكتور مدرب احمال