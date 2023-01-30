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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

زد 2006 يكتسح سموحة بثنائية نظيفة ببطولة الجمهورية

صدى البلد

فاز فريق كرة القدم بنادي زد  مواليد 2006 ، على فريق  سموحة بنتيجة 0/2  ، تحت قيادة الألماني جيدو هوفمان المدير الفني للفريق .

يأتي ذلك في إطار مباريات بطولة الجمهورية للموسم الرياضي 2022/2023 ليحافظ الفريق علي صدارة الدوري برصيد 35 نقطة .

وأحرز أهداف الفوز اليوم لفريق 2006 بنادي زد كلا من :

عمر ياسر امين هدف .
بدر جمال "بدروهدف .

و حرص الكابتن علاء نبيل رئيس قطاع الناشئين بنادي زد علي توجيه التهنئة الي الجهاز الفني واللاعبين.

ويقود فريق زد كلا من :

ك / جيدو مدير فنى
ك / طه فؤاد  مدرب عام
ك / كريم ايمن  مدرب
ك / حسن علي  مدرب حراس 
ك / محمد صلاح ادارى 
د / احمد محمد عبد العزيز دكتور عظام 
د / عمر مدحت اخصائى علاج طبيعى
ك / فيكتور  مدرب احمال

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