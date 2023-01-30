زد 2006 يكتسح سموحة بثنائية نظيفة ببطولة الجمهورية

فاز فريق كرة القدم بنادي زد مواليد 2006 ، على فريق سموحة بنتيجة 0/2 ، تحت قيادة الألماني جيدو هوفمان المدير الفني للفريق .



يأتي ذلك في إطار مباريات بطولة الجمهورية للموسم الرياضي 2022/2023 ليحافظ الفريق علي صدارة الدوري برصيد 35 نقطة .

وأحرز أهداف الفوز اليوم لفريق 2006 بنادي زد كلا من :

عمر ياسر امين هدف .

بدر جمال "بدروهدف .

و حرص الكابتن علاء نبيل رئيس قطاع الناشئين بنادي زد علي توجيه التهنئة الي الجهاز الفني واللاعبين.

ويقود فريق زد كلا من :

ك / جيدو مدير فنى

ك / طه فؤاد مدرب عام

ك / كريم ايمن مدرب

ك / حسن علي مدرب حراس

ك / محمد صلاح ادارى

د / احمد محمد عبد العزيز دكتور عظام

د / عمر مدحت اخصائى علاج طبيعى

ك / فيكتور مدرب احمال

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