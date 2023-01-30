جناح الأزهر بمعرض الكتاب يقدم لزواره سلسلة "حقيقة الإسلام" بـ 14 لغة

حرص الأزهر الشريف على أداء هذا الدور المنوط به في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته (54) مستقبلًا جميع رواد المعرض بمختلف جنسياتهم ولغاتهم؛ وذلك من خلال إصدار المنشورات والكتب بـ (14) لغة؛ هي (الإنجليزية، الفرنسية، الألمانية، الإسبانية، الإندونيسية، الأردية، الفارسية، التركية، اليونانية، البشتو، العبرية، الإيطالية، السواحيلية، الصينية).

مركز الأزهر للترجمة

يأتي ذلك انطلاقًا من دور الأزهر الشريف في نشر الفكر الوسطي المستنير والتعريف بمبادئ الإسلام ومقاصده في كل ربوع العالم.

وتشمل إصدارات "حقيقة الإسلام" التي يقدمها مركز الأزهر للترجمة من خلال جناح الأزهر لرواده 14 كتابًا كالتالي:

1. كتاب "مقومات الإسلام" لفضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وقد أتاحه مركز الأزهر للترجمة لجناح الأزهر بمعرض الكتاب 2023 باللغة الصينية لأول مرة هذا العام.

2. كتاب "الإنسان والقيم في التصور الإسلامي" للدكتور محمود حمدي زقزوق، عضو هيئة كبار العلماء.

3. كتاب "نظرية الحرب في الإسلام" للشيخ محمد أبو زهرة.

4. كتاب "نبي الإسلام في مرآة الفكر الغربي" للدكتور عز الدين فراج.

5. كتاب "مائة سؤال عن الإسلام"، لفضيلة الشيخ محمد الغزالي.

6. كتاب "الله ليس كذلك" للمستشرقة الألمانية زيجرد هونكه.

7. كتاب "وسطية الإسلام" لفضيلة الشيخ محمد المدني.

8. كتاب "التعريف بالإسلام" للشيخ عطية صقر.

9. نظرات في الإسلام، للشيخ محمد عبد الله دراز.

10. العلاقات الدولية في الإسلام، للشيخ محمد أبو زهرة.

11. كتاب الإسلام عقيدة وشريعة، للشيخ محمود شلتوت، شيخ الأزهر.

12. أثر القرآن في تحرير العقل البشري، للشيخ عبد العزيز جاويش.

13. دفاع عن القرآن ضد منتقديه، للدكتور عبد الرحمن بدوي.

14. دفاع عن محمد صلى الله عليه وسلم ضد المنتقصين من قدره، للدكتور عبد الرحمن بدوي.

ويشارك الأزهر الشريف -للعام السابع على التوالي- بجناحٍ خاص في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 54 وذلك انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير الذي تبناه طيلة أكثر من ألف عام.

ويقع جناح الأزهر بالمعرض في قاعة التراث رقم "4"، ويمتد على مساحة نحو ألف متر، تشمل عدة أركان، مثل قاعة الندوات، وركن للفتوى، وركن الخط العربي، فضلًا عن ركن للأطفال والمخطوطات.