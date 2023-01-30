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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

جناح الأزهر| ورش فنية ودعم نفسي وترميم مخطوطات للوافدين بمعرض الكتاب

جناح الأزهر
جناح الأزهر

يولي الأزهر الشريف وإمامه الأكبر  الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، الطلاب الوافدين اهتماما كبيرا، وجعلهم جوهر رسالة الأزهر، وبذل الكثير في سبيل دعم هؤلاء الطلاب ورعايتهم، وإمدادهم بالعلوم العربية والشرعية، ليعودوا لبلادهم حاملين رسالة الأزهر الوسطية لنشرها في كل أنحاء العالم.

معرض القاهرة الدولي للكتاب

وخصص جناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، ركنا للطلاب الوافدين، لعرض أعمالهم الفنية واختراعاتهم، تقديرا لهم ورعاية لمواهبهم وتنميتها، كما يقدمون مواهبهم من خلال بانوراما الأزهر، فضلا عن الأناشيد الدينية والابتهالات وفقرات الشعر وتلاوة للقرآن بصوت عذب، وسط استحسان زوار جناح الأزهر،   كما تم تقديم محاضرة لهم عن كيفية مواجهة الضغوطات النفسية، حاضر فيها الدكتور سامح سعاده، أستاذ الصحة النفسية بكلية التربية جامعة الأزهر، قدم خلالها نصائح للطلاب الوافدين لتنمية الثقة بالنفس وإدارة الذات.

وتم عقد ورش عمل للطلاب الوافدين لتدريبهم على ترميم المخطوطات بطرق سهلة وبسيطة، كما تم عمل ورش فنية لتعليمهم كيفية تدوير مخلفات البيئة وتحويلها إلى مواد يمكن استخدامها مرة أخرى، ضمن مبادرة المحافظة على البيئة، بالإضافة إلى ورش في الدعم النفسي للرد على استفساراتهم وأسئلتهم وحلها، لتقديم الدعم النفسي لهم.

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المشاركة السابعة.. أنشطة متنوعة بجناح الأزهر في معرض القاهرة الدولي للكتاب

ويشارك الأزهر الشريف -للعام السابع على التوالي- بجناح خاص في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 54 وذلك انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير الذي تبناه طيلة أكثر من ألف عام.

ويقع جناح الأزهر بالمعرض في قاعة التراث رقم "4"، ويمتد على مساحة نحو ألف متر، تشمل عدة أركان، مثل قاعة الندوات، وركن للفتوى، وركن الخط العربي، فضلًا عن ركن للأطفال والمخطوطات.

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