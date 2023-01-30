"البنك المركزي": 4.65 تريليون جنيه رصيد مطلوب من الحكومة للائتمان المحلي

ارتفع حجم المطلوب من الحكومة للإئتمان المحلي في الربع قبل الأخير من العام الماضي، مسجلا 4.65 تريليون جنيه خلال سبتمبر الماضي، مقابل 4.54 تريليون جنيه في أغسطس من نفس العام ومقارنة بـ 4.41 تريليون جنيه في يوليو 2022.

وكشف تقرير صادر عن البنك المركزي عن وصول رصيد الأوراق المالية ضمن المطلوبات من الحكومة حوالي 4.7 تريليون جنيه في سبتمبر السابق مقابل 4.51 تريليون جنيه في أغسطس 2022 ومقارنة بـ 4.26 تريليون جنيه في يوليو من نفس العام.



ووصلت أرصدة الإقراض والخصم حوالي 1.71 تريليون جنيه في سبتمبر 2022 ومقابل 1.7 تريليون جنيه في أغسطس من نفس العام ومقارنة بـ 1.8 تريليون جنيه في يوليو 2022.

وبلغت أرصدة الودائع حوالي 1.73 تريليون جنيه في سبتمبر السابق مقابل 1.7 تريليون جنيه في أغسطس 2022 ومقارنة بـ 1.63 تريليون جنيه في يوليو 2022.

وسجل إجمالي الإئتمان المحلي حوالي 7.1 تريليون جنيه في سبتمبر الماضي مقابل 6.92 تريليون جنيه في أغسطس 2022 ومقارنة بـ 6.8 تريليون جنيه في يوليو من نفس السنة.

ووصلت جملة المطلوبات من القطاع العام لحوالي 154.5 مليار جنيه في سبتمبر السابق مقابل 151.52 مليار جنيه في أغسطس 2022 ومقارنة بـ 153.6 مليار جنيه بنهاية يوليو السابق .

وبلغت جملة المطلوبات من القطاع الخاص للإئتمان المحلي نحو 1.54 تريليون جنيه في سبتمبر 2022 مقابل 1.52 تريليون جنيه في أغسطس 2022 ومقارنة بـ1.5 تريليون جنيه في يوليو من نفس العام.