التموين: رسائل الـ sms على أرقام الموبايل تمنع التلاعب من التجار.. فيديو

كشفت هالة غراب وكيل وزارة التموين بالجيزة، تفاصيل تعميم خدمة رسائل sms لأصحاب البطاقات التموينية على رقم الهاتف المحمول بمحافظات الجمهورية .

وقالت هالة غراب في مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الأولى الفضائية ": "رسائل الـ sms تمنع التلاعب من أي تاجر جشع والمواطن يربط رقم الهاتف بوارة التموين للتعرف على السلع التي صرفها من البقال ونسبة هامش ربح التاجر والكميات التي حصل عليها".

وتابعت هالة غراب:" بعد صرف المواطن للسلع التموينية سوف تصل له رسالة على الموبايل موضح بها الكميات التي صرفها ونسبة هامش ربح التاجر وقيمة الدعم ".

وأكملت هالة غراب:" أناشد كل المواطنين بضرورة تسجيل الهاتف المحمول على موقع دعم مصر او مصر الرقمية من اجل الاستفادة من خدمة الـ sms ".

وتابعت هالة غراب:" في ظل تحول الدولة رقميا تتجه ايضا وزارة التموين للتحول الرقمي وتقليل الاعتماد على بون صرف السلع التموينية الورقي ".