عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

التموين: رسائل الـ sms على أرقام الموبايل تمنع التلاعب من التجار.. فيديو

وزير التموين
وزير التموين

كشفت هالة غراب وكيل وزارة التموين بالجيزة، تفاصيل تعميم  خدمة رسائل sms لأصحاب البطاقات التموينية على رقم الهاتف المحمول بمحافظات الجمهورية .

 

التموين: صادرنا ماكينات مصنع «النسكافيه المغشوش» وأغلقنا المقر.. فيديو

التموين: توريد مليون و400 ألف طن قصب سكر من بداية الموسم حتى الآن

وقالت هالة غراب في مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الأولى الفضائية ": "رسائل الـ sms  تمنع التلاعب من أي تاجر جشع والمواطن يربط رقم الهاتف بوارة التموين للتعرف على السلع التي صرفها من البقال ونسبة هامش ربح التاجر والكميات التي حصل عليها".

 

وتابعت هالة غراب:"  بعد  صرف المواطن للسلع التموينية سوف تصل له رسالة  على الموبايل موضح بها  الكميات التي صرفها ونسبة هامش ربح التاجر وقيمة الدعم ".

 

وأكملت هالة غراب:"  أناشد كل المواطنين بضرورة تسجيل الهاتف المحمول على موقع دعم مصر او مصر الرقمية من اجل الاستفادة من خدمة الـ sms ".

 

وتابعت هالة غراب:" في ظل تحول الدولة رقميا تتجه ايضا وزارة التموين للتحول الرقمي وتقليل الاعتماد على بون صرف السلع التموينية الورقي ".

التموين السلع التموينية بطاقات التموين خدمة sms اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزّل التردد على نايل سات.. 9 قنوات تذيع مباريات الأهلي بكأس العالم للأندية

عاجل.. أحمد شوبير يزف بشرى سارة لجمهور الزمالك بصفقة جديدة

قبل غلق القيد.. خالد الغندور يعلن عودة لاعب الأهلي من الإعارة

الأزمة انتهت .. الحكومة تزف خبرًا سارًا بشأن الدولار وموعد انخفاض أسعار السلع

انخفاض أسعار الذهب الآن في مصر.. وقيمة عيار 21 مفاجأة

حقيقة تعرض الخطيب لوعكة صحية مع بعثة الأهلي في كأس العالم للأندية

أقوال صادمة لوالد الطالب ضحية اعتداء 3 متهمين أمام النيابة

المادة 6 .. ننشر بنود عقوبات كهربا في جلسة استماع الفيفا

ترشيحاتنا

بتهمة الاعتداء الجنسي.. امراة تحاكم زوجها وأبويها في هذه الدولة

وداعا للمضغوطة.. واتساب يتيح قريبا إرسال الصور بالجودة الأصلية

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم 31-1-2023

بعد صفقة رونالدو للنصر.. رئيس اتحاد جدة: لن نضم أقل من محمد صلاح

نشرة المرأة والصحة| 5 أبراج تكره الحفلات.. ناقد موضة يعلق على فستان أديل.. علامات تكشف نقص فيتامين ب 12

كهربا يشارك صورا من أجواء تدريبات الأهلي بالمغرب استعدادا للمونديال| شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

12 متظاهرا يقتحمون مقر أعلى سلطة تشريعية وقضائية في بريطانيا.. فيديو

إنجلترا.. ملكة جمال تنجو من الموت | ماذا حدث لها ؟

خناقة على تويتر بسبب دخان أصالة.. المطربة تتعرض لانتقادات بعد ظهورها بالفيب

طريقة عمل مخلل الطماطم | بأسهل الخطوات

فيديو

في العناية المركزة.. تفاصيل وعكة الفنان أبو الليف الصحية/ فيديو جراف

إسكندرانية وعندها كوافير.. القبض على ملكة جمال العشوائيات بسمة حجازي

حقيقة طلاق شمس البارودي وحسن يوسف وسر البلاغ العاجل للنائب العام

أبراج تتوافق مع الدلو.. الميزان في المرتبة الأولى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم

عندما خرجت الكرة من الملعب

نهال علام

معرض الكتاب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي _ 34

هند عصام

سنوسرت الثالث .. ملك الأرضين

خالد الشناوي

ومن الحب ما قتل !!

إلهام أبو الفتح

تسع سنوات اقتصاد !

أحمد نجم

ما بين الحرية والانفلات

المستشار أسـامة الصعيدي

عقول تحت الطلب

اﻟﻤﺰﻳﺪ