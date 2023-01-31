لو مقيم بالسعودية إحذر المرور السري سيطاردك في هذه الحالة

نشر حساب المرور السعودي التابع لوزارة الداخلية فيديو يظهر قيام "المرور السري" بضبط سائقين مخالفين وحجز مركباتهم في الرياض.

وتشمل المخالفات "إساءة استخدام أنوار التلاقي، وعدم ترك مسافة كافية، وقيادة المركبة بدون لوحات، واستخدام لوحات غير عائدة للمركبة".

والمقصود بالمرور السري هو أن عناصر الشرطة يكونون بسيارات مدنية للتمويه، وليس بسيارات الشرطة، ويسيرون بها على الطرقات لرصد المخالفين، وهو ما يعرف ببعض الدول العربية بسيارات "التحريات".

ويظهر من خلال الفيديو أيضا ضبط السيارات التي قام أصحابها بتعديل نظام العادم والتسبب بالضجيج، والذين يتنقلون بين المسارات دون إشارات.

وطالب بعض الأشخاص بضبط السائقين الذين يقومون بمخالفات أخرى وتشمل "إعاقة الطريق أو السير ببطء في غير المسار الأيمن، والسير ببطء واضح عند فتح الإشارة المرورية والسير عكس الاتجاه (...) ومخالفة من يستخدم المخرج من الخط الأيسر والأوسط لأنه يسبب ازدحام وتوقف المسارات".