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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وزير التنمية المحلية يوجه باستمرار رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة الأمطار

اجراءات المحافظات
اجراءات المحافظات للتعامل مع الامطار

أشار تقرير غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية الذى تم عرضه على اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية الى استمرار متابعة الغرفه الإجراءات التى تقوم بها المحافظات التي تتعرض لسقوط أمطار .

وأوضح التقرير أنه تم غلق ميناء برج البرلس صباح اليوم لارتفاع الأمواج مع استمرار سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مدن بلطيم وبرج البرلس، وجار العمل على رفع تراكمات الإطار.

وأكد اللواء هشام آمنة أن التقرير أشار إلى سقوط أمطار متفاوتة الشدة على بعض مدن محافظة البحيرة، وأمطار خفيفة الى متوسطة على مراكز منية النصر ومحلة دمنة ونبروه ومدينة دكرنس بمحافظة الدقهلية ، وتم رفع تجمعات مياه الأمطار فى هذه المدن.


كما استمر سقوط الأمطار المتوسطة على أحياء المنتزه أول ووسط وشرق وغرب والجمرك والعجمى وطرق إسكندرية / مطروح ، مطروح / الدخيلة ، ومطروح / البيطاش ، وتقوم الأجهزة التنفيذية حالياً برفع تراكمات المياه ، فيما تتعرض مدينتا الحسنة ونخل بشمال سيناء إلى طقس غير مستقر ورياح شديدة محملة بالأتربة، والحالة العامة مستقرة بباقى المحافظات مع وجود غيوم ونشاط للرياح.

ووجّه وزير التنمية المحلية باستمرار حالة الاستعداد بجميع غرف العمليات بالوزارة و المحافظات المعرضة لسقوط أمطار، والتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، لمتابعة الموقف بصورة مستمرة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات.

وزير التنمية المحلية درجة الإستعداد القصوى الامطار المحافظات التنمية المحلية

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