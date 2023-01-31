عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

عمرة بدون تأشيرة.. تفاصيل تذكرة السعودية الجديدة وكيفية الحصول عليها

صدى البلد

يعتبر تأدية فرض الحج والعمرة أحد الأمور التي يسعى ويحاول المسلمين حول العالم جاهدين لتأديتها، متمنيين زيارة بيت الله الحرام، إلا أن ارتفاع تكاليف السفر في الآونة الأخيرة منع الكثيرين من الذهاب إلى هناك.

في بشرى سارة للراغبين في زيارة بيت الله الحرام، أعلنت المملكة العربية السعودية عن برنامج « تذكرتك تأشيرة»، والتي تسمح باستخراج التأشيرة مجانًا بالكامل، ولن يكون على المُسافر سوى دفع تذكرة السفر فقط، فما تفاصيل هذا البرنامج؟… 

txt

شتموها ودعوا عليها| صورة الدكتورة نورهان تلهب السوشيال ميديا.. والسر في "الجيبة"

txt

تأكد قبل الشراء.. هذه المنتجات مغشوشة بالأسواق والشاي والنسكافيه الأبرز

برنامج «تذكرتك تأشيرتك »

أعلن عبدالله الشهراني، مدير الخطوط الجوية بالسعودية عن البرنامج الجديد «تذكرتك تأشيرتك»، ضمن برنامج المملكة العربية السعودية لتسهيل إجراءات السفر، وجذب السياح وتنشيط السياحة، التي تعتبر مصدر دخل أساسي للدولة، خاصة وأن تلك التأشيرات الجديدة تتيح للمسافرين تأدية العمرة والحج.

أوضحت حكومة المملكة العربية السعودية أنه من المقرر ألا يرتفع سعر الحصول على تذكرة السعودية الجديدة للسفر بدون تأشيرة من حيث شروط الحصول عليها وتكلفتها، ومن المقرر ألا يرتفع سعر الحصول على تذكرة الطيران الخاصة بأداء مناسك العمرة، والتي تتفاوت بحسب المطار الخاص بالوجهة والدرجة التي يحجزها المسافر على متن الطائرة.

يرتبط سعر برنامج « تذكرتك تأشيرتك» بسعر تذكرة الطيران التي سيقوم بحجزها المسافر، ودرجة الطيران والشركة المحجوز من خلالها دون وجود أي رسوم إضافية،حيث تتكلف في المتوسط بالعملة المصرية ما يقرب من 10 آلاف جنيه مصري للتذكرة الواحدة، إذا كان مسار الرحلة من القاهرة إلى جدة، والعودة من جدة إلى القاهرة، دون الاضطرار إلى دفع رسوم فيزا السعودية، ويُضاف إلى هذه الرسوم دفع مبلغ حجز غرفة الإقامة بإحدى فنادق المملكة ومصروفات التنقل من الفندق للحرم والعكس.

الحصول على التأشيرة المجانية للسعودية

كيفية الحصول على التأشيرة المجانية للسعودية

سيتم توفير التأشيرة المجانية لزيارة المملكة العربية السعودية «تذكرتك تأشيرتك»، خلال الفترة المقبلة، حيث يمكن استخراجها عبر موقع الخطوط الجوية السعودية، دون الحاجة لدخول إلى موقع وزارة الخارجية السعودية.

شروط الحصول على تذكرتك تأشيرتك 

استخراج التأشيرة المجانية للسعودية « تذكرتك تأشيرتك» أمر سهل للغاية، حيث تستغرق مدة استخراجها 3 دقائق فقط، ويتيح هذا البرنامج إمكانية دخول المملكة دون فيزا، لكن بوجود بعضض الشروط هي: 

  • أن يمتلك الراغب في الاستفادة من برنامج «تذكرتك تأشيرتك » جواز سفر ساري لمدة لا تقل عن 6 أشهر من تاريخ السفر
  • لابد من أمتلاك المُسافر صورتين شخصيتين بحجم جواز السفر وبخلفية بيضاء
  • لابد أن يحصل المسافر على تذكرة طيران مؤكدة ذهاب وعودة إلى المملكة العربية السعودية

تأدية العمرة من خلال التأشيرة المجانية للسعودية 

تأدية مناسك العمرة

تسمح التأشيرة المجانية لزيارة المملكة العربية السعودية « تذكرتك تأشيرتك»، بأداء العمرة كاملة ضمن مدة الإقامة التي تتيحها التذكرة، وهي 4 أيام كاملة، كما يمكن استخدام تلك التأشيرة المجانية من كل مطارات السعودية وليس في مطار جدة فقط.

 

تذكرتك تأشيرتك كيفية الحصول على التأشيرة المجانية للسعودية بيت الله الحرام الحج والعمرة المملكة العربية السعودية شروط الحصول على تذكرتك تأشيرتك تأدية العمرة من خلال التأشيرة المجانية للسعودية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزّل التردد على نايل سات.. 9 قنوات تذيع مباريات الأهلي بكأس العالم للأندية

عيار 21 نزل 250 جنيها.. أسعار الذهب الآن بمصر بعد الهبوط الأخير

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة القاهرة | تفاصيل

صفقة الموسم تتبخر.. شوبير يصدم جماهير الزمالك قبل انتهاء الميركاتو

لإنقاذ الصفقة.. قرار عاجل من ميتلاند الدنماركي بشأن ضم إمام عاشور

بعد تراجع الدين الخارجي لمصر| بشرى بشأن الدولار قريبا وهذا سعره اليوم

صدمة جديدة لجماهير الزمالك.. سيف زاهر: نجم الفريق في طريقه للرحيل

بتاع مشاكل.. سر استبعاد سافيو من قائمة الأهلي في كأس العالم للأندية

ترشيحاتنا

لافروف: 6 مليارات دولار تبادل تجاري مع القاهرة.. وعلاقتنا مع مصر عميقة

أبرزها استخدام الروبل.. شكري: نلجأ إلى عدة آليات لتيسير التعاملات مع روسيا

ليلة غرقت فيها الإسكندرية.. برق ورعد وأمطار تتساقط على مدار 12 ساعة

ارتفاع الدولار يدفع الذهب للتراجع عالميا ومحليا في أسبوع

شكري: واردات القمح من أهم عناصر العلاقة بين مصر وروسيا

شكري: تحدث مع وزير خارجية روسيا عن ضرورة إيجاد الإطار السياسي لإنهاء الأزمة الفلسطينية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الكيلو بسعر خروف.. شاهد رصد زاحف مفترس أثناء حصد الكمأ بالسعودية

كارثة لأطفالنا.. تحذير عاجل بسبب هذا النوع من معجون الأسنان

قبل مباراة الأهلي وأوكلاند سيتى بكأس العالم للأندية.. نجمات يدعمن كهربا

هل اعتنقت الإسلام؟ نجمة شهيرة تثير الجدل بارتداء الحجاب

فيديو

بكى على الهواء.. لماذا تأثر عماد رشاد مع عمرو الليثي وما علاقة فاروق الفيشاوي “فيديوجراف”

100 منجم.. تفاصيل صناعة أول سبيكة ذهب مصرية/ فيديو جراف

هل اعتنقت الإسلام؟ نجمة شهيرة تثير الجدل بارتداء الحجاب

شرط مرتضى منصور لعودة فيريرا إلى الزمالك.. تعرف عليه| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم

عندما خرجت الكرة من الملعب

نهال علام

معرض الكتاب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي _ 34

هند عصام

سنوسرت الثالث .. ملك الأرضين

خالد الشناوي

ومن الحب ما قتل !!

إلهام أبو الفتح

تسع سنوات اقتصاد !

أحمد نجم

ما بين الحرية والانفلات

المستشار أسـامة الصعيدي

عقول تحت الطلب

اﻟﻤﺰﻳﺪ