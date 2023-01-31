عمرة بدون تأشيرة.. تفاصيل تذكرة السعودية الجديدة وكيفية الحصول عليها

يعتبر تأدية فرض الحج والعمرة أحد الأمور التي يسعى ويحاول المسلمين حول العالم جاهدين لتأديتها، متمنيين زيارة بيت الله الحرام، إلا أن ارتفاع تكاليف السفر في الآونة الأخيرة منع الكثيرين من الذهاب إلى هناك.

في بشرى سارة للراغبين في زيارة بيت الله الحرام، أعلنت المملكة العربية السعودية عن برنامج « تذكرتك تأشيرة»، والتي تسمح باستخراج التأشيرة مجانًا بالكامل، ولن يكون على المُسافر سوى دفع تذكرة السفر فقط، فما تفاصيل هذا البرنامج؟…

برنامج «تذكرتك تأشيرتك »

أعلن عبدالله الشهراني، مدير الخطوط الجوية بالسعودية عن البرنامج الجديد «تذكرتك تأشيرتك»، ضمن برنامج المملكة العربية السعودية لتسهيل إجراءات السفر، وجذب السياح وتنشيط السياحة، التي تعتبر مصدر دخل أساسي للدولة، خاصة وأن تلك التأشيرات الجديدة تتيح للمسافرين تأدية العمرة والحج.

أوضحت حكومة المملكة العربية السعودية أنه من المقرر ألا يرتفع سعر الحصول على تذكرة السعودية الجديدة للسفر بدون تأشيرة من حيث شروط الحصول عليها وتكلفتها، ومن المقرر ألا يرتفع سعر الحصول على تذكرة الطيران الخاصة بأداء مناسك العمرة، والتي تتفاوت بحسب المطار الخاص بالوجهة والدرجة التي يحجزها المسافر على متن الطائرة.

يرتبط سعر برنامج « تذكرتك تأشيرتك» بسعر تذكرة الطيران التي سيقوم بحجزها المسافر، ودرجة الطيران والشركة المحجوز من خلالها دون وجود أي رسوم إضافية،حيث تتكلف في المتوسط بالعملة المصرية ما يقرب من 10 آلاف جنيه مصري للتذكرة الواحدة، إذا كان مسار الرحلة من القاهرة إلى جدة، والعودة من جدة إلى القاهرة، دون الاضطرار إلى دفع رسوم فيزا السعودية، ويُضاف إلى هذه الرسوم دفع مبلغ حجز غرفة الإقامة بإحدى فنادق المملكة ومصروفات التنقل من الفندق للحرم والعكس.

الحصول على التأشيرة المجانية للسعودية

كيفية الحصول على التأشيرة المجانية للسعودية

سيتم توفير التأشيرة المجانية لزيارة المملكة العربية السعودية «تذكرتك تأشيرتك»، خلال الفترة المقبلة، حيث يمكن استخراجها عبر موقع الخطوط الجوية السعودية، دون الحاجة لدخول إلى موقع وزارة الخارجية السعودية.

شروط الحصول على تذكرتك تأشيرتك

استخراج التأشيرة المجانية للسعودية « تذكرتك تأشيرتك» أمر سهل للغاية، حيث تستغرق مدة استخراجها 3 دقائق فقط، ويتيح هذا البرنامج إمكانية دخول المملكة دون فيزا، لكن بوجود بعضض الشروط هي:

أن يمتلك الراغب في الاستفادة من برنامج «تذكرتك تأشيرتك » جواز سفر ساري لمدة لا تقل عن 6 أشهر من تاريخ السفر

لابد من أمتلاك المُسافر صورتين شخصيتين بحجم جواز السفر وبخلفية بيضاء

لابد أن يحصل المسافر على تذكرة طيران مؤكدة ذهاب وعودة إلى المملكة العربية السعودية

تأدية العمرة من خلال التأشيرة المجانية للسعودية

تأدية مناسك العمرة

تسمح التأشيرة المجانية لزيارة المملكة العربية السعودية « تذكرتك تأشيرتك»، بأداء العمرة كاملة ضمن مدة الإقامة التي تتيحها التذكرة، وهي 4 أيام كاملة، كما يمكن استخدام تلك التأشيرة المجانية من كل مطارات السعودية وليس في مطار جدة فقط.