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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

7 طرق للوقاية من أمراض الكبد

أمراض الكبد
أمراض الكبد

تعد أمراض الكبد  من أخطر المشكلات الصحية حيث أنها تؤثر على صحة الجسم العامة وتخفض من انتاجية الفرد فى العمل والوظائف المختلفة 

نعرض لكم طرق الوقاية من أمراض الكبد وفقا لما جاء فى موقع “ مايو كلينك”

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ابتعدعن المشروبات الكحولية خاصة أنه من أكثر المواد التى تدمر الكبد حتى ان هناك مرضا ربط بها واطلق اسمها عليه وهو الكبد الكحولى 


تجنب السلوكيات المحفوفة بالمخاطر

 استخدم الواقي الذكري أثناء ممارسة الجنس وإذا قررت الحصول على وشم أو تثبيت الحلى بالجسم عن طريق الثقب، فكن حريصًا على انتقاء مكان يتسم بالنظافة والأمان. أطلب المساعدة إذا كنت تتعاطى مخدرات غير مشروعة من خلال الوريد ولا تتشارك الإبر عند حقن المخدرات.


احصل على التطعيمات

 إذا كنت أكثر عرضة للإصابة بالتهاب الكبد أو إذا كنت قد أُصبت بأي نوع من أنواع فيروس التهاب الكبد بالفعل، فتحدث مع طبيبك عن الحصول على لقاحات التهاب الكبد A وB.


كن حذرًا عند استخدام الأدوية

 تناوَل الأدوية التي تُصرف بوصفة طبية وتلك المتاحة دون وصفة طبية فقط عند الحاجة وبالجرعات الموصى بها ولا تتناول الأدوية مع المشروبات الكحولية وتحدث مع طبيبك قبل تناول المكملات العشبية والأدوية التي تُصرف بوصفة طبية أو تلك المتاحة دون وصفة طبية معًا.
 

تجنب ملامسة دم أو سوائل جسم الأشخاص الآخرين و يمكن أن تنتشر فيروسات التهاب الكبد من خلال التعرض عن طريق الخطأ لوخز الإبر أو الإجراءات غير الملائمة لعمليات تنظيف الدم أو سوائل الجسم الأخرى.


حافظ على نظافة الطعام. 

اغسل يديك جيدًا قبل تحضير الطعام أو تناوله وإذا كنت تسافر في بلد نامية فاستخدم المياه المعبأة في زجاجات للشرب وغسل اليدين والأسنان.


كن حذرًا عند استخدام بخاخات الإيروسول

احرص على استخدام هذه المنتجات في مكان جيد التهوية وارتدِ كمامة عند رش المبيدات الحشرية ومبيدات الفطريات والطلاء والمواد الكيميائية السامة الأخرى واتبع تعليمات الشركة المُصنعة دائمًا.


احمِ جلدك 

عند استخدام المبيدات الحشرية والمواد الكيميائية السامة الأخرى، احرص على ارتداء قفازات وملابس بأكمام طويلة وقبعة وكمامة حتى لا يمتص جلدك تلك المواد الكيميائية.


حافِظْ على وزن صحي

 قد تتسبب السّمنة في الإصابة بمرض الكبد الدهني غير الكحولي.

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