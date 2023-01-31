الطقس في الإسكندرية.. أمطار غزيرة وثلوج بجميع أنحاء المدينة

شهدت الإسكندرية هطول أمطار غزيرة مساء اليوم الثلاثاء في مختلف مناطق المحافظة، كما شهدت منطقة العامرية غربي الإسكندرية تساقط أمطار غزيرة وثلوج في ثاني أيام نوة الكرم التي تضرب المدينة حاليا وسط انخفاض حاد في درجات الحرارة.

وشهدت الشوارع والطرق الرئيسية حالة سيولة مرورية وتتعامل شركة الصرف مع أي تجمعات مياه أولا بأول.





شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على التواجد الميداني لجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على مدار الساعة للتعامل مع تداعيات "نوة الكرم" والأمطار الغزيرة التي تشهدها المحافظة. وأوضح أنه تم رفع درجة الاستعداد والطوارىء والتنسيق الكامل في جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة.

تابع اللواء محمد الشريف تمركزات سيارات الصرف الصحي على مستوى الأحياء، ومتابعة جاهزية المعدات الخاصة بالأمطار وسيارات شفط المياه والأطقم العاملة عليها، للتعامل الفوري للحد من الآثار الناجمة ورفع تراكمات المياه بشوارع وميادين المحافظة، واستمرار كسح تجمعات المياه بالأماكن المتضررة، مشددا على تكثيف أعمال متابعة جميع محطات الرفع والصرف والتأكد من عملها بكامل طاقتها.