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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لماذا تم ايقاف شهادات الـ 25%؟.. اقتصادى يجيب

دكتور عبد المنعم
دكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصاد

أكد دكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن  الهدف من بيع شهادات الـ 25 بالمائة تحقق، لذا من الواجب الغائها حاليا، مشيرا إلى أن تلك الشهادات ساهمت في خفض نسبة التضخم.

وقال عبد المنعم السيد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “أخر النهار”، عبر فضائية “النهار”، أن 40 بالمائة  من ايداعات الشهادات أموال جديدة،  والباقي عن طريق التحويلات.

 

اجتماع لجنة السياسات النقدية

وتابع مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أنه نتوقع تثبيت سعر الصرف خلال الفترة المقبلة بعد اجتماع لجنة السياسات النقدية.
 

السياسات النقدية سعر الصرف الاقتصاد شهادات الـ 25 بالمائة اخر النهار

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