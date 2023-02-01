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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نشرة الفن.. إلغاء حفل شيرين في لبنان .. لماذا اعتذرت أصالة عن التدخين وأنكرت اعتياده؟

نشرة الفن
نشرة الفن

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية، أبرزها إلغاء حفل شيرين في لبنان بسبب أجرها ولماذا اعتذرت أصالة عن التدخين وأنكرت اعتياده؟

 

إلغاء حفل شيرين عبد الوهاب في لبنان لهذا السبب.. القصة كاملة

كشفت عدد من المواقع اللبنانية، عن إلغاء حفل شيرين عبد الوهاب الذي كان مقررا إقامته بمناسبة عيد الحب، يوم 10 فبراير المقبل، بعدما أقامت في بيروت خلال الفترة الماضية. 

 

مش أول مرة.. لماذا اعتذرت أصالة عن التدخين وأنكرت اعتياده؟

تعرضت الفنانة أصالة خلال الأيام الماضية لموجة شديدة من الانتقادات، بعد ظهورها في فيديو من كواليس تصوير العروض المباشرة لبرنامج  Saudi Idol، وهي تمارس عادة التدخين.

 

بالذكاء الاصطناعي.. توم هانكس يتخلص من الشيخوخة في فيلمه الجديد

يشارك الممثل المخضرم توم هانكس مع زميلته روبن رايت في فيلم جديد من إخراج الأمريكي روبرت زيميكس، ويظهر فيه بشكل أصغر سنا، بفضل تقنية الذكاء الاصطناعي. 

 

جابر أبو شديد.. نجوم الفن يروجون لمسلسلاتهم بحرق شخصياتهم على السوشيال ميديا

عادة ما يفرض صناع الأعمال الفنية وخاصة دراما رمضان حالة من السرية التامة على اللوكيشن لمنع تسريب أى صورة لبطل العمل أومشهد من المسلسل يكشف عنصر المفاجأة الذي يبحث عنه المخرج أو المؤلف على الشاشة فى رمضان، ويكون سببا فى نجاح العمل.
 

رغم تعليمات خالد يوسف.. أحمد فهمي يكشف كواليس تصوير مسلسل سره الباتع

نشر الفنان أحمد فهمي صورة من كواليس تصوير مسلسل “سره الباتع”، الذي يخوض به موسم دراما رمضان 2023، ومن إخراج خالد يوسف. 

شيرين السوشيال ميديا دراما رمضان شيرين عبد الوهاب الفنانة اصالة موسم دراما رمضان

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