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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الدينار الكويتي الأعلى .. أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه في البنوك

صدى البلد

 أسعار صرف الدولار أمام  الجنيه اليوم الأربعاء 1-2-2023، شهدت هدوء بعد أن  ارتفعت  منتصف أمس بقيمة 13 قرشا في البنوك المصرية. 

سعر الدولار اليوم


سجل سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري30.11 جنيه للشراء ، و 30.21 جنيه للبيع .

وفي أكبر بنكين حكوميين  البنك الأهلي المصري وبنك حصر، سجلت أسعار صرف الدولار اليوم  30.03 جنيه للشراء، و 30.13 جنيه للبيع .

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أسعار الدولار اليوم أمام الجنيه


سجل سعر صرف الدولار أمام الجنيه  في البنك التجاري الدولي  30.13 جنيه للشراء، و 30.23 جنيه للبيع ،وفي بنك قناة السويس سجل 30.13 جنيه للشراء، و 30.23 جنيه للبيع،  وفي بنك ابوظبي الإسلامي 30.18 جنيه للشراء ، و 30.23 جنيه للبيع .

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أسعار صرف اليورو اليوم


واستقرت أسعار صرف  اليورو اليوم الاربعاء بعد أن  ارتفاعت أمس  مابين 5 - 14 قرشا خلال تعاملاته في البنوك المصرية .

وسجلت أسعار اليورو اليوم مقابل الجنيه في أكبر بنكين حكوميين "البنك الأهلي المصري وبنك مصر 32.44  جنيه للشراء ، 32.72 جنيه للبيع.
 

 سجل اليورو في البنك التجاري الدولي 32.54  جنيه للشراء ، و 32.83 جنيه للبيع ، وفي بنك ابوظبي الإسلامي سجل 32.60 جنيه للشراء ، 32.82 جنيه للبيع.
وفي البنك المركزي المصري، سجلت أسعار اليورو  32.64 جنيه للشراء ، و 32.74 جنيه للبيع .

سعر الجنيه الإسترليني اليوم 


كما استقر سعر الجنيه الإسترليني اليوم الاربعاء خلال تعاملاته في البنوك العالمة في مصر
وفي البنك الأهلي وبنك مصر سجلت أسعار الجنيه الاسترليني اليوم  36.96 جنيه للشراء ، و 37.27 جنيه للبيع .
 

سجل الإسترليني في البنك التجاري الدولي 37.08 جنيه للشراء ، و 37.39 جنيه للبيع ، وفي بنك ابوظبي الإسلامي سجل 37.14 جنيه للشراء ، و 37.39 جنيه للبيع .


أسعار العملات العربية اليوم 

سجل الريال السعودي اليوم الاربعاء في في البنك الأهلي 7.98 جنيه للشراء ، و 8.02 جنيه للبيع ، ووصل سعر الدرهم الاماراتي اليوم إلى  8.18 جنيه للشراء ، و 8.20 جنيه للبيع ، والدينار الكويتي سجل 95.07 جنيه للشراء ، 98.68 جنيه للبيع .. وفقا للبنك الاهلى .

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