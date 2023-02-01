إطلالة غريبة لـ جيجي حديد تصدم بها متابعيها

شاركت عارضة الأزياء جيجي حديد صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على انستجرام، وقد ظهرت بإطلالة كلاسيكية غريبة، وهو ما عبر عنه متابعيها عبر التعليقات.

تفاصيل إطلالة جيجي حديد

وظهرت جيجي حديد بلوك غريب ومختلف للغاية، فقامت بإرتداء فستان باللون الأخضر اللموني الفاتح المجسم على جسدها، مع إختيار حقيبة من الجلد بنفس اللون، وعليهم هوت شورت باللون الاسود.

وتركت جيجي حديد شعرها منسدلا عبر اكتافها زظهرها بتسريحة إنسابية ناعمة، وهو ما ابرز من رقة وجمال ملامحها.

جيجي حديد

واكملت جيجي حديد إطلالتها ببعض اللمسات الناعمة من المكياج، فقامت بوضع اللون البيج الفاتح أحمر شفاه، مع الآي لاينر والآي شادو بالوان ناعمة، وهو ما تناسب مع لون بشرتها.



ولم تتكلف جيجي حديد في ارتداء الأكسسورات، حيث اختارت جوانتي بنفس لون الفستان ونظارة شمسية باللون البينك وبتصميم غريب ومختلف.

