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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بجمبسيوت لافت.. نجوى كرم تبرز أنوثتها في أحدث ظهور لها

نجوى كرم
نجوى كرم

أطلت الفنانة نجوى كرم بلوك جديد وقامت بمشاركة متابعيها صور جديدة عبر  حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، وظهرت نجوى كرم بإطلالة جذابة للغاية.
 

تفاصيل إطلالة نجوى كرم
 

وظهرت نجوى كرم بجمبسيوت باللون الأبيض والأسود بكم واحد ومكشوف من الكتف الآخر وأختارت عليه جاكيت قصير بأكمام طويلة باللون الأبيض والأسود بتصميم التايجر، وهو ما أعطاها إطلالاة أنيقة وجذابة .

 

 

واختارت نجوى كرم لاطلالتها المميزة حذاء جلد باللون الأسود بكعب عالي، وهو ما ابرز رقة وجمال إطلالتها.

 

نجوى كرم


ورفعت نجوى كرم شعرها الوراءء بعمله ذيل حصان وتركته منسدلا على ظهرها بتسريحة انسيابية وناعمة مع ترك بعض الخصلات منسدلة على وجهها، وهو ما أبرز من رقة وجمال إطلالتها.

 

نجوى كرم


وأبرزت نجوى كرم رقة وجمال ملامحها بلمسات مميزة من المكياج، فقامت بوضع اللون الكشميري الفاتح كأحمر شفاه، مع الأي لاينر والكحل والأسود والماسكر، والآي شادو بألوان ترابية ناعمة، وهو ما أعطاها إطلالة ملفتة .
 

نجوى كرم


ولم تتكلف نجوى كرم في إرتداء الأكسسورات، واكتفت بإرتداء قرطين ناعمين باللون الذهبي مع ساعة يد باللون الفضي، وهو ما أعطاها إطلالة دافئة وناعمة.
 

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